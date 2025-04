Die Regionalliga-West-Saison 2024/2025 wird zu einer Farce. Ein Verein hat zurückgezogen, zwei Klubs sind in der Insolvenz und einer dieser Vereine sucht noch Spieler.

Die Geschichten der Pleiteklubs Türkspor Dortmund, KFC Uerdingen und 1. FC Düren bringen die Regionalliga West stark in Verruf. Die West-Staffel galt bis dato als die stärkste 4. Liga in Deutschland. Doch mittlerweile dürfte das Gelächter über den Westen groß sein.

Und auch in der Liga gibt es nur Kopfschütteln. So auch bei Fortuna Köln. Klubpräsident Hanns-Jörg Westendorf meldete sich in der RevierSport-Redaktion und war auf 180. Er ließ seinem Frust freien Lauf.

"Was ist das für eine Liga geworden? Der Verband muss aufwachen!", polterte Westendorf. Und weiter: "Vereine wie der SC Wiedenbrück arbeiten seit Jahren sauber und seriös und jetzt sind sie gefühlt der Verlierer der ganzen Pleiten. Der Wuppertaler SV, der sicherlich auch nicht immer alles richtig gemacht hat, aber ein großer Traditionsklub ist, muss auch zittern. Dafür spielen hier Vereine, die überhaupt nicht mal eine Saison zu Ende finanzieren können. Wer prüft denn da überhaupt mal einen Wirtschaftsplan, falls es diesen bei manchen Vereinen überhaupt geben soll. Der Verband muss da endlich durchgreifen. Es kann nicht sein, dass jemand 35.000 Euro hinterlegt, ein Stadion findet und auf geht's."

Der Türkspor-Rückzug ist Westendorf auch noch ein Dorn im Auge: "Die Voraussetzungen für die Lizenz-Erteilung müssen deutlich verschärft werden. Man muss sich die Frage stellen, ob Vereine wie Türkspor überhaupt in dieser Liga mitspielen sollten. Es kann nicht sein, dass ein Verein durch NRW tingelt und sich immer ein neues Stadion sucht."

Westendorf betonte auch, dass die Liga-Verantwortlichen drei Kreuze machen sollten, dass der Aufstiegskampf so gut wie entschieden ist. Ansonsten wäre es zu einem großen Skandal gekommen. "Wenn die Spitzengruppe nur drei oder vier Punkte auseinander wäre, dann würde es noch ganz anders hergehen. Da könnte es vielleicht Klagen geben. Denn wenn der 1. FC Düren mit einer U19 oder U23-Mannschaft antritt und plötzlich zehn Stück bekommt, wo ist denn da noch das Fairplay vorhanden?", fragt sich Westendorf. Sein Zusatz: "Aber, zum Glück aus Sicht der Liga-Verantwortlichen, ist der MSV Duisburg so gut wie durch."

Stichwort Düren: Im Winter war Fortuna Köln nach RevierSport-Informationen an Rafael Garcia interessiert und eigentlich schon klar mit dem Spieler. Westendorf bestätigt: "Ja, wir waren uns einig. Der Dürener Spieler hatte auch die Freigabe. Doch wenige Tage später setzte Düren einen Riegel vor. Wenn ich dann bedenke, dass die Spieler in Düren monatelang kein Geld erhalten und jetzt gekündigt haben, dann falle ich vom Glauben ab. Da fehlen mir jegliche Worte, warum man dann einem Spieler im Januar einen Wechsel verbaut."

Dass es immer wieder zu Pleiten in der Regionalliga kommt, ist für Westendorf kein Zufall, sondern eher ein wiederkehrendes Muster. Gegenüber dem "Kölner Stadt-Anzeiger" und RevierSport bringt der 60-jährige Fortuna-Köln-Boss eine neue Regionalliga-Reform ins Spiel: "Es gibt keine Basis für 90 Regionalliga-Mannschaften, die unter sportlich interessanten Bedingungen spielen können. Aus den fünf Regionalligen sollten maximal drei werden, um die Dichte und die wirtschaftliche Stärke zu verengen, damit solche Dinge nicht mehr passieren. Denn so kann es nicht weitergehen."