Der SC Westfalia Herne hat wenige Stunden nach der RevierSport-Exklusiv-Meldung sein neues Trainerteam vorgestellt.

Am 2. April 2025 hatte RevierSport berichtet, dass der SC Westfalia Herne ab dem 1. Juli 2025 auf Misel Zec und sein vertrautes Trainerteam um die beiden Assistenten Göksel Maden und Damian Liedtke setzen wird. Sie folgen damit auf den aktuellen Chefcoach Danny Voß.

Mittlerweile hat der Traditionsklub aus Herne die RS-Meldung bestätigt. "Wir freuen uns, euch unser neues Trainerteam für die kommende Spielzeit vorstellen zu dürfen. Misel Zec wird ab Sommer unser neuer Cheftrainer und bringt seine vertrauten Co-Trainer Göksel Maden und Damian Liedtke mit nach Herne. Gemeinsam haben sie bereits bewiesen, dass sie eine klare Spielidee verfolgen, junge Spieler weiterentwickeln und eine Mannschaft erfolgreich formen können", heißt es in einer Pressemitteilung der Westfalia.

Ingo Brüggemann, Vorsitzender des Klubs, ergänzte gegenüber RevierSport: "Wir hatten richtig gute Gespräche und sind von diesen Jungs überzeugt."

Weiter heißt es vom SCW: "Ein großes Dankeschön möchten wir an dieser Stelle auch an Danny richten! Du hast in einer schwierigen Phase Verantwortung übernommen und dich vom ersten Tag an voll und ganz mit dem Verein identifiziert. Dein Engagement und deine Leidenschaft haben uns alle beeindruckt. Wir wissen, dass du dich auch in den letzten Monaten weiterhin mit voller Energie für das Team einsetzen wirst – dafür sind wir dir unglaublich dankbar!"

Misel Zec arbeitete bisher nur bei der SSV Buer

Der 39-jährige Zec war 2017 zur SSV Buer gekommen und übernahm dort zunächst die B-Jugend. 2018 stieg er mit der Mannschaft in die Bezirksliga auf, 2020 schaffte er mit den A-Junioren den Sprung in die Landesliga und übernahm anschließend im Sommer 2020 den Posten als Trainer der ersten Mannschaft.

Seit seinem Amtsantritt hatte der Altersdurchschnitt der ersten Mannschaft zwischen 21 und 23 Jahren gelegen. Während seiner Amtszeit übernahmen die Senioren nach Vereinsangaben mindestens fünf Spieler aus der eigenen A-Jugend.

Die Platzierungen der SSV Buer in den vergangenen fünf Jahren waren Rang 10 (20/21), zweimal Platz sieben (21/22 und 22/23) sowie Rang sechs 2023/24. 2023 wurde die SSV Buer zudem Hallen-Kreismeister und gewann den Mitternachtscup der DJK SpVgg Herten in der Halle.

Als Tabellenführer der Landesliga 3 in Westfalen ist die SSV Buer ins Fußballjahr 2025 gegangen. Nach einem Unentschieden beim SuS Kaiserau und drei Niederlagen gegen SW Wattenscheid 08, beim FC Roj und gegen den SV Wanne 11 waren Zec und seine Co-Trainer aus "privaten Gründen" zurückgetreten. Ab dem 1. Juli 2025 geht es dann zu Westfalia Herne.

"Wir konnten in der Vergangenheit wirklich etwas aufbauen – mit einer jungen, hungrigen Mannschaft. Ein großer Teil des Erfolgs lag an meinen beiden Trainerkollegen Göksel und Damian. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen, weshalb für mich klar war: Wenn ich eine neue Aufgabe übernehme, dann mit ihnen an meiner Seite!", betonte Zec.