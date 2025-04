Der FC Schalke 04 war mal so richtig erfolgreich in der Champions League. Legendär ist die magische Nacht beim Titelverteidiger. Weisse noch?

Die ganz jungen Schalke-Fans kenne die Champions-League-Zeiten nur noch aus Erzählungen. Dabei hat der FC Schalke 04 in der Saison 2011/12 eine glorreiche Kampagne hingelegt. Besonders das Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand vom 5. April 2011 bleibt bis heute in Erinnerung. Weisse noch?

Inter Mailand ging seinerzeit als Titelverteidiger ins Hinspiel im San Siro. Die Schalker waren klarer Außenseiter - und geriet schnell auf die Verliererstraße. Nach wenigen Sekunden rettete der damals aufstrebende Torwart Manuel Neuer per Kopf und schlug den Ball so bis an die Mittellinie.

Da stand Dejan Stankovic, der den Ball volley aus über 40 Metern Entfernung ins verwaiste Schalker Tor drosch. Alles schien seinen erwarteten Gang zu gehen.

Dann aber kam Joel Matip. Der Schalker Innenverteidiger glich nach einer Ecke aus und leitete die Gala ein. Zwar brachte Diego Milito, der Bayern-Schreck aus dem Champions-League-Finale im Jahr zuvor, Inter wieder in Führung (33.), doch dann kam Edu.

Der Schalke-Stürmer glich in der 40. Minute erneut aus - nicht sein letztes Tor an diesem Abend. Nach der Pause drehte Schalke dann nämlich so richtig auf.

Raul brachte Schalke nach toller Kombination über Jefferson Farfan in Führung (53.), Andrea Ranocchia legte unfreiwillig per Eigentor nach (57.). Und um einem Schalker Gala-Abend noch die Krone aufzusetzen, stellte Edu aus 16 Metern noch auf 5:2 (75.).

"Aus­wärts fünf Tore bei Inter Mai­land - sowas habe ich noch nie erlebt. Jetzt feiern wir mit Apfel­schorle und Wasser", jubelte der damals 25 Jahre alte Manuel Neuer.

Edu erinnert sich auch Jahre später noch gerne an die magische Nacht von Mailand, wie er in einem Interview mit Schalker Klubmedien im November 2021 verriet: "In der Champions League spielen zu dürfen, war atemberaubend. Die Nacht von Mailand ist unvergesslich. Wenn ich durch Freunde an diese Zeit erinnert werde, macht mich das immer wieder aufs Neue stolz."

Ob er die beste Leistung seiner Karriere gezeigt hatte? "Ich weiß nicht, ob es mein Bestes war, aber es war sicherlich die denkwürdigste. Dieses Spiel war ein Meilenstein in meiner Karriere."

Das gilt auch für die Schalker, die mit einem 2:1-Sieg im Rückspiel ins Halbfinale einzogen - ein historischer Erfolg.