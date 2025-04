So spät gab es noch nie Zugänge in der Regionalliga. Der 1. FC Düren würde gerne bis zu zehn Akteure finden, die im Endspurt der Saison helfen sollen.

Es ist eine Lücke in den Statuten des Verbandes. Oder vielleicht auch so gewollt. Auf jeden Fall hat der 1. FC Düren, bei dem alle Spieler nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gekündigt hatten, die Chance, für die restlichen Partien in Liga vier neue Akteure zu verpflichten:

Voraussetzung: Die betreffenden Spieler dürfen in den letzten sechs Monate nicht gespielt haben. Und dann ist es auch egal, ob es Amateure sind oder Ex-Profis. Die Spieler dürften dann beim betreffenden Verein aber nur einen Amateurvertrag erhalten - RS berichtete.

Von dieser Chance machen die Dürener, die den Spielbetrieb aufrechterhalten wollen, nun Gebrauch. Denn nach dem Spiel am Wochenende beim Wuppertaler SV (Samstag, 14 Uhr) wird es ein Probetraining geben, für das der Fußball-Influencer Bilal Kamarieh derzeit mächtig die Werbetrommel rührt.

Auf der Homepage der Dürener wird das Thema nun auch aufgegriffen. Hier heißt es: "Der 1. FC Düren geht neue Wege und bietet ambitionierten Fußballern die Möglichkeit, sich in der Regionalliga West zu beweisen! Gemeinsam mit Influencer Bilal Kamarieh veranstalten wir am Dienstag, den 08. April 2025 um 16:00 Uhr, ein Probetraining auf der Westkampfbahn."

Kamarieh kündigte auf seinem Instagram-Profil an, in diesen Tagen die Bewerbungen zu sichten und eine geile Mannschaft zusammenzutrommeln.

Düren bewirbt die Spielercasting so: "Diese einzigartige Chance richtet sich an talentierte Spieler, die mindestens sechs Monate nicht aktiv im Spielbetrieb standen und jetzt den Sprung auf die große Bühne wagen möchten. Kamarieh selbst wird das Sichtungstraining leiten und verspricht: ´Wer überzeugt, bekommt die Chance, direkt in der Regionalliga West aufzulaufen!`"

Und der Einstieg hätte es wirklich in sich: Denn am Samstag (12. April, 14 Uhr) steht das Heimspiel gegen Spitzenreiter MSV Duisburg auf dem Plan. Das Highlight-Spiel der Saison.

Die Dürener werben auch mit dem MSV - denn bei der Frage, was die eventuellen Zugänge erwartet, schreiben sie: "Was erwartet dich? Direkter Einstieg in die Regionalliga West – Du könntest schon bald gegen Top-Teams wie den MSV Duisburg oder RW Oberhausen spielen. Erfahrene Coaches und professionelle Bedingungen – Zeig dein Können in einem intensiven Probetraining. Unterstützung für auswärtige Spieler – Wer nicht aus NRW kommt, dem bieten wir eine kostenlose Übernachtungsmöglichkeit. Nutze diese einmalige Gelegenheit und werde Teil des 1. FC Düren!"

Und vermutlich werden eher mehr als weniger Spieler gesucht, Kamarieh sprach von fünf bis zehn Spielern. Es dürften eher zehn werden, denn die U23 (spielt in der Landesliga) kann kaum bis zum Ende der Saison doppelt belastet werden.