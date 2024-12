Die SSVg Velbert holt gegen den SV Sonsbeck den inzwischen fünften Sieg in Folge. Jetzt ist Winterpause, die für Ismail Jaouri dennoch gar nicht ungelegen kommt.

Für die SSVg Velbert kommt die Winterpause fast zur Unzeit. Gegen den SV Sonsbeck gab es in der Oberliga Niederrhein beim 4:1 den fünften Sieg in Folge.

Am 2. November unterlag die SSVg Velbert dem SV Biemenhorst auswärts mit 0:2 - dies war die letzte Niederlage, die die Mannschaft von Trainer Ismail Jaouri einstecken musste. Danach gab es Siege über den Mülheimer FC (4:0), beim FC Büderich (5:1), bei Union Nettetal (2:0), gegen die Sportfreunde Baumberg (4:2) und jetzt gegen den SV Sonsbeck (4:1).

Damit macht der Regionalligaabsteiger zumindest für zwei Tage etwas Druck auf den Spitzenreiter, die SpVg Schonnebeck. Die Essener Mannschaft ist am Sonntag (15. Dezember) beim VfB Homberg gefordert. Der SSVg-Übungsleiter zeigt sich mit den letzten Wochen vollkommen zufrieden, freut sich aber dennoch auf eine Pause.

Jetzt wird nämlich ein paar Wochen durchgeschnauft, auch an der Velberter Stadtmeisterschaft nimmt wie jedes Jahr die U23-Mannschaft der SSVg teil. Ein Trainingslager wird es nicht geben, die Mannschaft von Jaouri nimmt das Training dafür bereits Anfang Januar in Velbert wieder auf.





Der SSVg-Trainer äußerte sich auf der Pressekonferenz nach dem Sonsbeck-Spiel über …

… das Spiel gegen Sonsbeck: „Wir wussten, dass sich Heinrich Losing (Trainer des SV Sonsbeck, Anm. d. Red.) etwas einfallen lassen wird. Meine Jungs haben aber das umgesetzt, was wir uns über Monate erarbeitet haben. Sie haben es gut gemacht. Wir haben dann aber auch gesehen, dass es vor unserer Kiste gefährlich wird, wenn wir ihnen die Räume geben.“ … die Nervenstärke seiner Mannschaft: „Der Elfmeter zum 2:1 hat Sonsbeck wieder ins Spiel gebracht. Viele Mannschaften verlieren dann den Faden. Unsere Truppe hat eine unfassbare Mentalität. Wir haben die Coolness behalten und weitergespielt. Wir konnten zulegen.“

Wir können durchatmen, nicht nur die Mannschaft, auch die ehrenamtlichen Helfer, Betreuer, Physiotherapeut und das Trainerteam. Das tut allen gut, um kommendes Jahr wieder angreifen zu können. Ismail Jaouri

… das Jahr 2024 in der Oberliga: „Es war ein Wahnsinnsjahr. Wir wollten 2024 mit drei Punkten beenden und unsere weiße Weste zu Hause bewahren. Wir konnten die letzten fünf Spiele gewinnen.“

… die Winterpause: „Wir sind in einer ausgezeichneten Verfassung momentan, nehmen die drei Wochen Winterpause aber dennoch gern mit. Wir können durchatmen, nicht nur die Mannschaft, auch die ehrenamtlichen Helfer, Betreuer, Physiotherapeut und das Trainerteam. Das tut allen gut, um kommendes Jahr wieder angreifen zu können.“

Direkt nach der Winterpause steht ein vorentscheidendes Spiel an. Die Mannschaft von Jaouri reist dann nämlich zum Tabellenführer nach Schonnebeck. Am Sonntag, dem 9. Februar 2025, findet das Oberliga-Spitzenspiel statt. Anstoß am Schettersbusch ist um 15 Uhr.