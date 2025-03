Der Etat der SSVg Velbert, Spitzenverein der Oberliga Niederrhein, wird im kommenden Jahr sinken. Der Sportliche Leiter, Michael Kirschner, gibt Einblick in die Kaderplanung.

Auch wenn das Budget bei der SSVg Velbert in Zukunft sinken wird, hat der Aufstiegskandidat der Oberliga Niederrhein bereits einige Verträge verlängert und Zugänge bekannt gegeben.

Viele Fragen sind bei der SSVg Velbert dennoch ungeklärt, allen voran die Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison. Gleichwohl wird die Kaderplanung natürlich vorangetrieben, trotz eines sinkenden Etats.

Vereinschef Oliver Kuhn hatte nämlich zuletzt angekündigt, dass der Etat um fast 100.000 € gesenkt werden müsse. Grund genug für RevierSport, nach dem 3:0-Sieg über den 1. FC Monheim beim Sportlichen Leiter Michael Kirschner mal den Stand der Dinge zu erfragen.





Kirschner äußerte sich über...

… den Sieg gegen Monheim: „Es war ein souveräner Sieg. Wir haben es in der ersten Halbzeit erspielt, standen hinten dann über 90 Minuten sehr sicher. Ich habe mich sehr für Timo Mehlich und Benjamin Hemcke gefreut, die ihre Tore aus der Distanz gemacht haben. Der Sieg tut uns nach den letzten Spielen gut.“

… die „neue“ Defensive: „Durch die Verletzungen haben wir eine neue Innenverteidigung mit Felix Herzenbruch und Pascal Kubina. Wir haben zweimal in Folge zu null gespielt. Das bringt denen auch Sicherheit. Leider hat sich Reo Yoshida verletzt, es sieht nach einem Armbruch aus. Da warten wir die Untersuchungen ab, er ist im Krankenhaus. Neben unseren drei Kreuzbandrissen kommt da viel zusammen. Aber wir bleiben positiv.“

Wir schauen, was vom Alter passt, was vom Wohnort passt, was wirtschaftlich passt. Das ist unser Weg. Michael Kirschner

… über die Kaderplanung: „Wir haben schon mit einigen Vertragsverlängerungen begonnen, die ersten haben wir bereits bekannt gegeben. Diese Woche wurden noch zwei weitere Verträge mit jungen Spielern verlängert, das geben wir aber noch bekannt. Der Weg ist gut. Mit Max Machtemes, David Glavas, Felix Herzenbruch, Tristan Duschke, Noah Abdel Hamid, Robin Hilger und Marcel Lenz bleiben auch einige erfahrene Spieler im Kader. Das sind alles Spieler mit Erfahrung.“

… die Anforderungen an Neuzugänge: „Wir wollen junge, entwicklungsfähige Spieler holen. Die müssen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich in unser Konzept passen. Sie sollen möglichst für beide Ligen passen. Wir wollen vorn mehr Tempo hereinbekommen, wie mit Leon Lepper und Baran Seker. Die nächsten Gespräche laufen bereits. Wir schauen, was vom Alter passt, was vom Wohnort passt, was wirtschaftlich passt. Das ist unser Weg.“

… die Tatsache, dass bereits einige Spieler von seinem Ex-Verein, dem TVD Velbert, geholt wurden: „Wir schauen uns immer auf den Plätzen um. Hier um die Ecke kann man natürlich etwas schneller schauen. Dadurch, dass sich der Verein bis auf einen Spieler komplett verändert hat, auch im Vorstand, habe ich da keine Verbindungen mehr.“