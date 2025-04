FC Schalke 04 13:30 SSV Ulm 1846 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

In der neuen Saison will Rot Weiss Ahlen in der Oberliga Westfalen besser abschneiden als aktuell. Klar ist nun, wer das bewerkstelligen soll.

In der Oberliga Westfalen ist die Trainerfrage bei Rot Weiss Ahlen entschieden. Anfang März musste Björn Joppe gehen, Luka Tankulic übernahm zunächst interimsweise. Doch offenbar hat er die Verantwortlichen des Vereins überzeugt: Denn nun ist klar, dass die Ahlener in die neue Saison mit Cheftrainer Tankulic gehen werden. Eine Verbesserung sei zu erkennen. Nach intensiven Gesprächen mit der Mannschaft, dem Vorstand und dem Trainerteam fiel daher die Entscheidung, mit dem 33-Jährigen in die nächste Spielzeit zu gehen. Tankulic betont: "„Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein und die Mannschaft entgegenbringen. Wir haben in den letzten Wochen als Team bereits große Schritte gemacht, aber wir wissen auch, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Ich freue mich darauf, mit vollem Einsatz weiterzumachen und eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die für Rot Weiss Ahlen steht." Aktuell stehen die Ahlener auf Platz elf der Tabelle. Nach oben und unten geht nichts mehr. Daher kann man nun weiter an dem Team basteln, das in der kommenden Spielzeit an den Start gehen soll. Die Entscheidung, mit Tankulic in die neue Saison zu gehen, wurde auch auf ausdrücklichen Wunsch der Mannschaft getroffen. Der Vorstand führte zahlreiche Gespräche mit Spielern, die sich klar für eine Zusammenarbeit mit ihrem bisherigen Trainer ausgesprochen haben. Sportvorstand Dennis Kocker berichtet: "Luka hat in schwierigen Wochen bewiesen, dass er die Mannschaft führen kann. Er genießt großes Vertrauen innerhalb des Teams und bringt eine klare Idee mit, wie er Rot Weiss Ahlen sportlich weiterentwickeln will. Gemeinsam mit ihm, unserem neuen Chefscout Marcel Reichwein und dem Vorstand werden wir ein schlagkräftiges Team für die neue Saison zusammenstellen.“ Wobei es einen moderaten Umbau geben soll, denn Platz elf kann in der neuen Saison nicht der Anspruch der Ahlener sein. Diese Verbesserung soll nun Tankulic herbeiführen.

Zur Startseite