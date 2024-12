Fortuna Köln zieht im Mittelrheinpokal ins Viertelfinale ein. Gegen den VfL Vichttal hatte die Fortuna zunächst Mühe, setzte sich dann aber klar durch.

Regionalligist Fortuna Köln geht mit einem Sieg in die Winterpause. Nachdem das letzte Spiel des Jahres in der Regionalliga West beim SV Rödinghausen einer Platzsperre zum Opfer fiel, konnte das Achtelfinale im Mittelrheinpokal beim VfL Vichttal gespielt werden. Am Ende gewann die Fortuna mit 4:0 und buchte das Viertelfinalticket.

Hendrik Mittelstädt, Henri Matter, Marvin Mika und Julius Biada hießen die Torschützen für die Fortuna, die sich beim Mittelrheinligisten aber lange schwer taten. Das sah auch Matthias Mink, dessen Fazit dennoch positiv ausfiel.

„Es war sicherlich zu Beginn das erwartet eklige Spiel bei unangenehmen Temperaturen und Wind. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt. Das 1:0 vor der Pause war der Dosenöffner, direkt nach der Halbzeit haben wir nachgelegt. Danach war es nur eine Frage der Zeit, wann wir den dritten Treffer machen, da hatten wir genug Möglichkeiten", blickte der Fortuna-Trainer auf die Partie zurück. "Ein großes Kompliment an die Mannschaft für ein sehr seriöses Abarbeiten dieses Pokalspiels und den Einzug in die nächste Runde.“

Auch Torschütze Mittelstädt merkte die Probleme mit Platz und Gegner an: „Am Anfang war es schwierig reinzukommen, wir hatten etwas mit dem Platz zu kämpfen. Aber, wir haben dann gut in die Partie gefunden. Die Tore direkt vor und nach der Pause waren wichtig, das zweite Tor auch für mich persönlich", freute sich der 25-jährige Angreifer.

Nun kann sich die Fortuna ebenfalls wie die Konkurrenz etwas ausruhen und auf die Feiertage freuen, der Ball rollt erst im neuen Jahr wieder. "Am Ende haben wir die Aufgabe souverän erledigt. Zweiter in der Meisterschaft, im Pokal im Viertelfinale, wir sind sehr zufrieden. Die kurze Winterpause haben wir uns redlich verdient. Am 18. Januar machen wir in Rödinghausen weiter“, fasste Mittelstädt zusammen.

So haben sie gespielt:

Fortuna: Winkler, Afamefuna (86. Fischer), Fünger, Pernot, Ernst, Eze, Batarilo (86. Wiese), Stanilewicz, Budimbu (75. Mika), Matter (75. Breitfelder), Mittelstädt (75. Biada).

Tore: 0:1 Matter (45.), 0:2 Mittelstädt (47.), 0:3 Mika (83.), 0:4 Biada (86.).

Zuschauer: 600.