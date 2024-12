Der TuS Ennepetal unter der Leitung von Cheftrainer Sebastian Westerhoff verabschiedete sich mit einem 1:1 (0:0) gegen die SpVg Erkenschwick in die Winterpause.

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie holte der TuS Ennepetal unter der Leitung von Trainer Sebastian Westerhoff vor Beginn der Winterpause wieder einen Zähler und trennte sich mit 1:1 (0:0) von der SpVgg Erkenschwick. Derzeit liegt Ennepetal mit 19 Punkten und sechs Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz auf Rang 15.

Gegen Erkenschwick geriet Ennepetal zuerst in Rückstand. Fabrizio Fili vollendete in der 62. Minute einen starken Spielzug zum 1:0 für die Gastgeber. Die bis dahin weitaus weniger gefährlichen Gäste aus Ennepetal fanden nur drei Minuten später die passende Antwort und glichen nach einem nicht weniger ansehnlichen Spielzug in Form von Ben Binyamin aus. Besonders in der Schlussphase wurde die Westerhoff-Defensive noch einmal stark gefordert, jedoch blieb es bis zum Schluss beim Spielstand von 1:1.

Zwar gelang es Ennepetal nicht, sich durch einen Dreier weiter vom Tabellenkeller zu entfernen, jedoch freute sich der Trainer nach langer Durststrecke wieder über etwas Zählbares.

„Aus meiner Sicht haben wir ein gerechtes Unentschieden gesehen. Nach dem 1:1 hatte Erkenschwick noch einige gute Chancen, aber unser Torwart hat die Bälle auch sehr gut gehalten. Wir hätten vor dem Gegentreffer auch nach ein, zwei Gelegenheiten in Führung gehen können", bilanzierte Westerhoff.





Westerhoff weiter: „Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Nach vier Niederlagen in Folge ist es nicht selbstverständlich, dass man so kompakt und als Einheit verteidigt. Wir haben auch immer wieder die Umschaltmomente gesucht, und deshalb ist es aus meiner Sicht ein versöhnlicher Jahresabschluss für uns.”

Anfang Februar des kommenden Jahres geht es für den TuS Ennepetal in der Oberliga Westfalen mit einem Heimspiel gegen den SV Lippstadt weiter. Das Hinspiel am 2. Spieltag ging mit einem 1:0 an Lippstadt.