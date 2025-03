Borussia Dortmund 2:0 FSV Mainz 05 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

In der Oberliga Westfalen gab es am 28. Spieltag wenig Bewegung in der Tabelle. Eine Entscheidung in der Spitzengruppe dürfte aber nun gefallen sein.

Eine Erkenntnis des 28. Spieltags in der Oberliga Westfalen war, dass sich der ASC 09 Dortmund aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat. Nach zuletzt durchwachsenen Wochen stolperten die Aplerbecker nun auch gegen die SpVgg Vreden. Das 1:1 (0:0) dürfte zu wenig sein, um noch einmal oben anzugreifen. Der viel umjubelte Ausgleich der Gäste fiel erst in der Nachspielzeit. So viel Spannung kam beim Duell zwischen Eintracht Rheine und dem TuS Ennepetal zu keiner Phase auf. Das lag vor allem an Dreierpacker Tugay Gündogan, der maßgeblich am klaren 5:1 (2:0)-Erfolg der Eintracht beteiligt gewesen ist. Mehr als ein Ehrentreffer wollte Ennepetal nicht mehr gelingen. Westfalia Rhynern bleibt indes an der Spitze dran. Beim Gastspiel beim Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt sicherten sie sich ein 2:2 (0:1)-Unentschieden. Lippstadt ging zwar zweimal in Führung, aber die Westfalia konterte das jeweils und bleibt auf dem dritten Rang, derzeit vier Punkte hinter den Sportfreunden Siegen, die aber zwei Spiele weniger absolviert haben. Hinter Rhynern reihte sich nun der SC Verl II ein. Die Zweitvertretung des Drittligisten hätte sogar noch etwas Boden gut machen können, verlor aber überraschend beim Kellerkind Victoria Clarholz mit 1:2 (0:1). Auch hier fiel der entscheidende Treffer erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Das wohl ereignisreichste Spiel des Sonntagnachmittags lieferten sich die SG Finnentrop/Bamenohl und der SV Schermbeck. Das war Abstiegskampf pur. Das ging auch an SVS-Trainer Engin Yavuzaslan nicht spurlos vorbei. Er beschwerte sich kurz nach dem Wiederanpfiff vehement und sah in kurzer Abfolge zwei Gelbe Karten. In der 70. Minute war das Spiel nach einer Verletzung eines Schermbecker Spielers unterbrochen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:1 für die SG. Schermbeck spielte auf den Ausgleich. Der sollte aber nicht mehr gelingen. Der Spieltag in der Übersicht Rot-Weiss Ahlen - SpVgg Erkenschwick 2:0 (2:0) SG Wattenscheid 09 - Concordia Wiemelhausen 4:0 (2:0) Sportfreunde Siegen - 1. FC Gievenbeck 2:2 (0:1) ASC 09 Dortmund - SpVgg Vreden 1:1 (0:0) Eintracht Rheine - TuS Ennepetal 5:1 (2:0) SV Lippstadt - Westfalia Rhynern 2:2 (1:0) Victoria Clarholz - SC Verl II 2:1 (1:0) SG Finnentrop/Bamenohl - SV Schermbeck 2:1 (1:0) spielfrei: Preußen Münster II Bereits am Freitagabend setzte sich Rot Weiss Ahlen mit 2:0 (2:0) gegen die SpVgg Erkenschwick durch. Auch das Bochumer Stadt-Derby zwischen der SG Wattenscheid 09 und Concordia Wiemelhausen ging am Freitagabend über die Bühne. Da setzten sich die Wattenscheider mit 4:0 (2:0) durch und vergrößerten so die Abstiegssorgen des Aufsteigers. Am Samstagabend hatten sich die Sportfreunde Siegen und der 1. FC Gievenbeck mit 2:2 voneinander getrennt. Gievenbeck ist bereits am Mittwoch wieder gefordert. Dann geht es zum Tabellenführer VfL Bochum II.

