Durch eine Pleite des Wuppertaler SV steht Alemannia Aachen als Meister und Aufsteiger der Regionalliga fest. Die SSVg Velbert darf im Abstiegskampf hoffen.

Alemannia Aachen steht als Aufsteiger in die 3. Liga fest. Da der Wuppertaler SV am Freitagabend mit 1:2 (0:1) bei Fortuna Köln verlor, ist den Kaiserstädtern der erste Platz in der Regionalliga West drei Spieltage vor Schluss nicht mehr zu nehmen.

Marvin Mika brachte Fortuna Köln kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (39.). Der Wuppertaler SV, zuletzt stark krankheitsgeschwächt, konnte durch Hüseyin Bulut nach 74 Minuten zwar antworten. Doch Henri Matter traf in der Nachspielzeit zum späten 2:1-Sieg.

Bei 13 Punkten Rückschlagen und nur drei verbleibenden Spielen, ist Aachen nicht mehr einzuholen.

SSVg Velbert darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen

Weiter unten in der Tabelle darf die SSVg Velbert weiterhin auf den Klassenerhalt hoffen. Beim 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Wegberg-Beeck gab es den zweiten Dreier in Serie.

Tristan Duschke brachte die Hausherren nach einer Ecke mit 1:0 in Front (17.). Obwohl die Velberter weiter mutig nach vorne spielten, mussten sie nach einem haarsträubenden Fehler im Ballbesitz nach einer Stunde das 1:1 durch Shpend Hasani hinnehmen (64.).

Die SSVg korrigierte postwendend: Schiebener traf nach einer Flanke von Yasin Kaya freistehend per Volley zur erneuten Führung (66.). Quasi im Gegenzug fast der erneute Ausgleich, doch Marc Kleefisch traf nur den Pfosten, nachdem er Lenz bereits umkurvt hatte.

Die SSVg Velbert zitterte in der Folge, brachte den Sieg aber über die Zeit. Der Abstieg an diesem Spieltag wurde damit verhindert, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt vier Zähler.

FC Gütersloh – FC Schalke 04 II 1:1 (0:1)

Die Zweitvertretung des FC Schalke 04 bleibt in Topform. Auswärts beim FC Gütersloh gab es am Freitagabend einen 3:1-Auswärtssieg.

Nelson Amadin erzielte nach 26 Minuten das 1:0 für die Königsblauen. In der Schlussviertelstunde wurde es jedoch knapp: Aleksandar Kandic läute mit seinem 1:1 (75.) die Schlussoffensive ein, doch Gütersloh konnte eine Reihe von Gelegenheiten nicht nutzen.

Stattdessen stellte Jimmy Kaparos nach einer Ecke spät die alte Führung wieder her (89.), ehe Kelsey Meisel mit seinem 3:1 in der Nachspielzeit alles klar machte.