Die Digitalisierung und damit einhergehende Gefahren machen auch vor dem Fußball keinen Halt. Darum hat Schalke mit Acronis einen neuen Partner vorgestellt.

Die Gefahren der Zukunft sind vor allem digitaler Natur: Hacker-Angriffe oder sonstige Gefahren der digitalen Welt werden auch den Fußball in zunehmenden Maße beschäftigen. Der FC Schalke 04 hat daher reagiert: Das globale Unternehmen Acronis wird gemeinsam mit der backupheld GmbH aus Witten die Aufgabe des Schutzes vor Cyberattacken übernehmen.

Niklas Curakovic, Leiter IT beim FC Schalke 04, blickt freudig auf die Kooperation mit dem neuen Partner: "Diese Zusammenarbeit freut uns gerade deshalb, da wir unsere Projekte so nun noch erfolgreicher gestalten können, um gemeinsam neue digitale Maßstäbe zu setzen."

Der FC Schalke 04 hat jüngst mehrfach negative Erfahrungen mit Hacker-Angriffen gemacht: Erst vor wenigen Monaten, im September dieses Jahres, wurde der Klub auf der Plattform "X" gehackt, als Schalke den vermeintlichen Wechsel von Superstar Neymar Jr. verkündete. Auch Neymar wurde gehackt, denn er bestätigte seinen eher unrealistischen Wechsel aus Saudi-Arabien zu Königsblau in die 2. Bundesliga via "X".

Dieser Angriff zeigte Sicherheitslücken auf, denn es war bereits der zweite Hackerangriff auf den Schalker "X"-Account in kürzester Zeit. Kurz zuvor machten Unbekannte eine dubiose Werbung für Krypto-Währung über den Schalke-Account. Schake entschuldigte sich in der Folge: "Sorry, Leute, jetzt hat es uns auch erwischt. #Hacker".

Erst vor zwei Wochen wurde zudem der italienische Erstligist FC Bologna gehackt. Bei der Cyberattacke klauten Hacker 200 Gigabyte Daten, darunter streng vertrauliche Unternehmensdaten, den Reisepass des Trainers Vincenzo Italiano, Sponsorenverträge, Geschäftspläne und Spielerdaten.

Auch erst vor Kurzem wurde Juventus Turin gehackt, als sie fälschlicherweise, ebenfalls über "X", den Wechsel von Real-Madrid-Talent Arda Güler verkündeten. Vor dem DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1.FC Saarbrücken habe es eine Flut an Hackerangriffen auf die Ticketshops gegeben, um die begehrten Tickets auf dem Schwarzmarkt verkaufen zu können.

Mutmaßlich russische Hacker kamen zudem in den Besitz vertraulicher Daten des niederländischen Fußballverbandes KNVB, der diesen in der Folge Lösegeld zahlte. Auch der DFB wurde vor einigen Jahren Opfer einer Cyberattacke - sogar die Staatsanwaltschaft ermittelte.

Die Beispiele ließen sich weiterführen. Es zeigt sich: Digitale Sicherheit ist in der Gegenwart von enormer Bedeutung. Markus Fritz, General Manager DACH von Acronis, freut sich daher, Schalke schützen zu dürfen: "Unsere innovativen Lösungen im Bereich Cyber Protection werden dazu beitragen, die digitale Infrastruktur des Vereins zu sichern und gleichzeitig neue Maßstäbe im Bereich IT-Sicherheit zu setzen. Diese Partnerschaft verdeutlich, wie wichtig es ist, moderne Technologien einzusetzen, um auch außerhalb des Spielfeldes erfolgreich zu sein."