Während der aktuelle Berater des KFC Uerdingen, Mehmet Eser, dem Klub mit seinem Geld hilft, steht nicht einmal fest, wie lange er noch mit dem Vorstandsteam das Sagen hat.

Es ist kurios: Der KFC Uerdingen kämpft derzeit in der Regionalliga West um das finanzielle und sportliche Überleben. Das Insolvenzverfahren ist mittlerweile eröffnet worden, neun Punkte wurden abgezogen und der Spielbetrieb ist nur vorerst gesichert.

Das alles, weil Mehmet Eser, der offiziell als Berater bei den Krefeldern geführt wird, mal wieder eingesprungen ist und dem Traditionsverein mit Geld aus der Klemme geholfen hat. Einen hohen sechsstelligen Betrag hat er mittlerweile gegeben, weil der Verein selber fast keinen Cent mehr bezahlen kann.

Gehälter, Spieltagssicherung, Kaution für die Zulassung zur Regionalliga, immer wieder musste Eser herhalten. Doch ob der in der Zukunft zusammen mit dem Vorstand um den Vorsitzenden Thomas Platzer die Geschicke der Uerdinger überhaupt noch leiten kann oder darf, das steht in den Sternen.

Denn mittlerweile gibt es eine Opposition, die sich geoutet hat, die zu Beginn der Woche sogar zu zwei Infoabenden geladen hat. Einmal mit möglichen Sponsoren, einmal den Anhängern, die sich das Konzept der Opposition anhören wollten.

Einer der Protagonisten ist hier Jörg Wieczorek, der bereits in der Vergangenheit mit dem Unternehmen Biolectra die Brust der Krefelder zierte. 15 Personen will er an seiner Seite haben, um den Verein breiter aufzustellen als in der Vergangenheit, als meistens ein Investor das Sagen hatte.

Der Plan der Opposition ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung, um dort gewählt zu werden. Sollte das passieren, wäre Banker Norbert Philipp für den Vorsitz im neuen Vorstand vorgesehen.

Nach einer Wahl stünde das Team für einen kompletten Neustart, die Satzung des Klubs müsse als erstes überarbeitet werden. Und dann würde es darum gehen, ein Drei-Säulen-Modell zu etablieren - bestehend aus Struktur, Finanzen und Sport.

Die Jugend soll das Aushängeschild werden, keine Altstars wie Ailton verpflichtet werden. Geplant würde mit einem Etat von rund 1,3 Millionen, ein Aufstieg wäre das langfristige Ziel, aber kurzfristig ginge darum, Vertrauen zu gewinnen.

500.000 Euro des Etats sollten in die erste Mannschaft fließen, 200.000 Euro in die Jugend. Der Rest ginge für andere Posten drauf wie Mitarbeiter oder Spieltagskosten.

In einer Mitgliederversammlung, die in naher Zukunft einberufen werden soll, können dann die Mitglieder entscheiden, ob sie den Weg mit Platzer und Eser weitergehen oder ob sie den kompletten Neustart wollen.

