Der VfB Stuttgart zeigt in dieser Bundesliga-Saison zwei Gesichter. Die Bochumer hoffen am Samstag auf das Liga-Gesicht des VfB.

Der VfL Bochum hat am Samstag (15:30 Uhr) im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den VfB Stuttgart zu Gast.

Der wandelt aktuell so ein bisschen zwischen den Welten. Im DFB-Pokal steht man nach dem Halbfinal-Sieg unter der Woche gegen RB Leipzig im Finale und der Sieg winkt - denn im Endspiel geht es gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld.

In der Bundesliga liegt man weit hinter den eigenen Erwartungen. Platz elf und seit sechs Partien nicht gewonnen - zwei Zähler gab es nur in diesem Zeitraum. Zudem fallen mit Maxi Mittelstädt, Angelo Stiller (Gelbsperre), Ameen Al-Dakhil (Rotsperre), Anrie Chase (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich), Justin Diehl (muskuläre Probleme), Nikolas Nartey (Oberschenkelverletzung), Luca Raimund (Rückstand nach Oberschenkelverletzung), Josha Vagnoman (muskuläre Probleme) und Dan-Axel Zagadou (Aufbautraining nach Knie-OP) gleich neun Spieler aus.

Keine gute Voraussetzung für den Auftritt in Bochum. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hofft auf einen "Energieschub" für die Liga. „Wir wollen versuchen, den Schwung mitzunehmen und eine Serie zu starten. Es war emotional gegen Leipzig und es lag viel auf dem Spiel. Mit diesem positiven Ausgang hast du die riesige Chance, etwas freizulegen und einen Energieschub zu bekommen.“ Zudem will die Mannschaft nicht abreißen lassen und mit viel Selbstvertrauen aus der Liga ins Pokalfinale gehen.

Vor dem Gegner warnt der VfB-Erfolgscoach: „In Bochum ist es schwer. Ihre Heimstärke hält sie meistens in der Liga. In den letzten Wochen unter Dieter Hecking haben sie sich in eine Position gebracht, realistisch davon zu träumen, auch in der nächsten Saison wieder Bundesliga zu spielen."

Durch die vielen Ausfälle wird Abwehrspieler Finn Jeltsch, der erst im Winter aus Nürnberg kam, wieder dabei sein. Hoeneß: "Man konnte nicht zwingend davon ausgehen, dass Finn direkt so performt. Mit 18 ist der Junge hier aufgeschlagen und hat einen sehr reifen Eindruck hinterlassen. Da haben wir einen Jungen, der uns auch in Zukunft viel Freude machen wird.“