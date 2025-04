Nur ein Jahr hütete Marius Müller das Tor des FC Schalke 04. In einem Podcast schwärmte er nun vom „geilsten Jahr seiner Karriere“.

Auch beim VfL Wolfsburg hat Marius Müller inzwischen gezeigt, was in ihm steckt. Sechsmal vertrat er den verletzten Stammtorwart Kamil Gabrara, blieb unbesiegt. Inzwischen ist er wieder Ersatz. Im Podcast „Kastenliebe“ sprach der 31-Jährige über seine Karriere. Und eine Viertelstunde lang über seinen Ex-Verein FC Schalke 04.

Emotional, packend beschrieb Müller den Verein und die Saison 2023/2024, in der Schalke knapp den Sturz in die 3. Liga vermied. In jeder Silbe ist zu hören, wie sehr Müller die Zeit genoss und den Verein immer noch wertschätzt.

„Das war das geilste Jahr, was ich erlebt habe, auch wenn wir keinen Erfolg hatten“, sagte Müller. „Wenn du nach einem Heimsieg vor der Nordkurve stehst, in 25.000 Gesichter guckst und du mit deiner Arbeit so viele Leute auf einen Fleck glücklich gemacht hast, dann gibt dir das so viel Energie und Antrieb. Ich habe auf einmal angefangen, Richtung Eckfahne zu laufen, wenn wir Tore geschossen haben. Das kannte ich von mir so extrem nicht.“

Sein erstes Heimspiel hatte Müller gegen den 1. FC Kaiserslautern bestritten, S04 siegte mit 3:0. „Da habe ich zum ersten Mal verstanden, was da abgeht in der Halle. Da platzt alles. Das ist eine Religion. Ich will gar nicht wissen, wie es da ist, wenn du Erfolg hast.“

Ex-Schalke-Torwart Müller: „Viel Scheiße in der Saison erlebt“

Lange sprach Müller über das in Fan-Kreisen beliebte Foto, als er nach dem vollbrachten Klassenerhalt am Hamburger Millerntor gegen Osnabrück (4:0) auf einen Zaun sprang und den Fans zujubelte, die vor den Stadiontoren ausgeharrt hatten, weil keine Fans im Stadion zugelassen waren.

„Du musst nicht auf den Zaun gehen, wenn du als Schalke 04 in der 2. Liga den Klassenerhalt schaffst. Es ging um die Existenz des drittgrößten Vereins in Deutschland. Wir haben so viel Scheiße in dieser Saison erlebt an allen Ecken und Enden, dass es eine Erleichterung war. Viele wissen immer noch nicht, wie Spitz auf Knopf die Saison war. Egal welcher Spieler das war, egal welche Funktion jemand im Verein hatte, da ging es teilweise drunter und drüber. Mal hatten wir den Turnaround geschafft, dann verlierst du auf einmal 0:3 in Magdeburg, alles bricht zusammen.“

Müller schilderte: „Ich weiß nicht, wie viele Nächte wir mit 5, 6, 7 Spielern in Konferenzen telefoniert haben, uns Gedanken gemacht haben. Gefühlt hast du ein Lagerfeuer bekämpft und es sind direkt drei andere entstanden. Dann hast du die bekämpft und es waren wieder fünf neue.“

Müllers Ansicht nach müssten Spieler auch wegen des medialen Drucks mit mehreren Artikeln pro Tag „für Schalke gemacht sein“. Sein Beispiel ist Alexander Schwolow, der von Hertha BSC zu Schalke kam, sich aber nicht durchsetzen konnte. „Alex Schwolow, für mich ein Supertorwart, der kommt dahin, hat 200 Bundesligaspiele gemacht, aber der kann diesen Verein einfach nicht. Denn dieser Verein ist anders. Alex ist gemacht für Freiburg oder andere Klubs, in denen kein Chaos links und rechts herrscht. Ich kann das Chaos. Schalke ist speziell. Die Gefühle, die du kriegst, sind anders. Mich haben die angespornt, übertrieben weitergebracht.“

Müller wäre im Sommer 2024 gern auf Schalke geblieben, erhielt jedoch ein nur minimal verbessertes Angebot zur Vertragsverlängerung. Das lehnte er ab und wechselte dann für eine siebenstellige Summe nach Wolfsburg. Im Herbst war kurzzeitig eine Rückkehr Müllers im Gespräch, aus finanziellen Gründen nahm Schalke Abstand von der Idee.