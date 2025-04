Schalke: Vor 100 Jahren: Schalke installiert ersten Trainer - 80 weitere folgten

Kees van Wonderen ist der 81. Trainer in der langen Geschichte des FC Schalke 04. Aber wer war der Erste?

Kees van Wonderen ist der 81. Trainer in der Vereinsgeschichte des FC Schalke 04. Aber wer war der erste? Weisse noch?

Natürlich nicht, ist ja schließlich auch schon ein Weilchen her, als der erste Trainer in der Schalker Vereinsgeschichte eingestellt wurde. Nämlich genau 100 Jahre. Am 3. April 1925 präsentierte der S04 seinen ersten Trainer. Sein Name: Heinz Ludewig.

Heinz wer? Heinz Ludewig ist in Duisburg geboren und spielte für den Duisburger SV. 1913 erreichte der Mittelfeldspieler mit dem DSV das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen den VfB Leipzig. Das Endspiel verlor Duisburg allerdings. Später wurde er auch noch Nationalspieler. Gegen die Niederlande absolvierte er ein Länderspiel für Deutschland. 1921 endete seine Laufbahn als Spieler wegen einer Knieverletzung.

Vier Jahre später wurde Ludewig der erste offizielle Trainer des FC Schalke 04. Bis dahin hatten sich die Schalker immer selbst beholfen. Die Anforderungen waren damals wie heute dieselben: Der technisch beschlagene Ludewig sollte den Knappen Spielkultur vermitteln - und natürlich den sportlichen Erfolg nach Gelsenkirchen bringen. Den Schliff dafür hatte er sich zuvor in England geholt.

Und tatsächlich ging es für den Klub bergauf. Nach vierjähriger Aufstiegssperre stieg der Verein in die 1. Ruhrbezirksklasse, die höchste Spielklasse im Westen, auf. In der Saison 1926/1927 spielte Schalke dann erstmals um die Deutsche Meisterschaft mit. Zuvor hatte man in den zweiten Platz im Kampf um die Westdeutsche Meisterschaft hinter dem Duisburger SV geschafft.

In der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft schied Schalke allerdings nach einer 1:3-Niederlage gegen den TSV München 1860 bereits in der ersten Runde raus. Das genaue Ende der Zusammenarbeit ist nicht bekannt. Es soll Ende 1927 oder Anfang 1928 gewesen sein, als sich die Wege trennten.

Danach gab es viele Nachfolger. Unter Hans "Bumbas" Schmidt haben die Schalker von 1934 bis 1937 drei Meisterschaften und einen DFB-Pokalsieg geholt. Schalkes Dauerbrenner ist bis heute Huub Stevens. Mit dem Niederländer verbindet der Klub auch seine erfolgreichste Zeit in den letzten sechzig Jahren. Stevens gewann mit den Königsblauen 1997 den UEFA-Cup und 2001 und 2002 den DFB-Pokal. Unvergessen bis heute ist die Vier-Minuten-Meisterschaft 2001, als Bayern München den Schalkern den sicher geglaubten Titel in der Nachspielzeit noch wegschnappte.

Auf der Siegesfeier nach dem Triumph 2002 in Berlin hat der damalige Schalke-Manager Rudi Assauer bei Stevens' Verabschiedung mit den Tränen gekämpft. Ob er geahnt hat, dass Schalke danach nie wieder einen Trainer finden würde, mit dem der Klub so viel Erfolg hat, wie mit Stevens? Sogar mit Stevens selbst nicht, der danach noch drei Mal (davon zweimal als Interimscoach) als Trainer zum S04 zurückkehrte.

Der erste Trainer in der langen Geschichte aber war Heinz Ludewig.