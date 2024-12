Schalke: "Tausende Kalender ..." - Ultras-Aktion voller Erfolg

Vor dem letzten Heimspiel des Jahres wollen sich die Ultras Gelsenkirchen nochmal sozial engagieren. Das ist geplant.

Am Samstag (13.00 Uhr, RS-Liveticker) steigt für den S04 das letzte Heimspiel des Jahres gegen Fortuna Düsseldorf.

Einen Tag vorher schon findet eine königsblaue Fan-Tradition ihre Fortsetzung. Gemeinsam mit dem Schalker-Fanprojekt stehen dann die Ultras Gelsenkirchen mit einem eigenen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen. Neben einer Tombola mit Losen für einen Euro wird es Crêpes und heiße Getränke für den guten Zweck geben. Um 11.00 Uht geht es auf dem Heinrich-König-Platz los.

Auch der beliebte Nordkurven-Kalender wird dort - wie auch nochmal beim Heimspiel gegen Düsseldorf - zu kaufen sein. "An dieser Stelle möchten wir uns schon einmal vorab für die erneut überwältigende Unterstützung durch tausende Schalker bedanken, die den Kalender schon erworben haben", schreiben die "UGE" auf ihrer Homepage.

Auch im kommenden Jahr können dann mit diesen Einnahmen sozialen Projekte und Einrichtungen wie das Kinderhaus St. Joseph in Gelsenkirchen unterstützt werden. Wie in den vergangen Jahren gibt es auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsgeschenke von den S04-Anhängern für die Kinder und Jugendlichen in dem Kinderheim.

Der Kalender kostet 4,00 Euro + 6,00 Euro Mindestspende. Drei Viertel der Spende geht an die sozialen Projekte, mit dem Rest werden "UGE"-Aktionen wie Choreografien unterstützt.

Neben dem Kalenderverkauf wird es beim Heimspiel gegen Düsseldorf noch eine weitere Aktion geben. "Schüler können sich neben unserem Infostand kostenlos Nordkurven-Schulhefte abholen, welche wir noch einmal in größerer Anzahl für diesen Tag nachproduziert haben" schreiben die Schalke-Fans.

Der Infostand befindet sich hinter der Nordkurve im Umlaufbereich der Arena. So wird der Nachwuchs direkt emotional an den FC Schalke 04 gebunden und kann im Unterricht stolz seine S04-Schulhefte auf den Tisch legen.