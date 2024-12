TuS Erndtebrück steckt tief im Abstiegskampf. Daher trennten sich die Wittgensteiner jüngst von Mounir Saida - und stellten jetzt seine Nachfolger vor.

Vor einigen Jahren spielte TuS Erndtebrück noch in der Regionalliga West, nun steckt der Verein in der Westfalenliga Staffel zwei in akuter Abstiegsnot. Darauf wurde jetzt reagiert: Trotz eines leichten Aufwärtstrends - zwei von drei Spielen konnten zuletzt gewonnen werden - trennte sich Erndtebrück von Trainer Mounir Saida, der erst im Sommer gekommen war.

Zwar gelang Saida zuletzt ein überraschender Sieg bei dem Westfalenliga-Top-Team FC Iserlohn, jedoch blieb der Dreier für ihn lediglich ein Achtungserfolg. Denn mit Christian Hartmann und Christian Behle übernimmt ein Trainerduo sein Amt, das zuvor in der hessischen Verbandsliga den FC Ederbergland trainierte und fast in die Hessenliga führte.

Hartmann trainierte zu Oberliga-Zeiten bereits die zweite Mannschaft vom TuS Erndtebrück, die damals noch in der Landesliga spielte. Christian Behle assistierte an Hartmanns Seite beim FC Ederbergland seit 2020. Thorsten Lohmann, bereits Co-Trainer unter Mounir Saida, wird das Duo weiterhin unterstützen.

Erndtebrücks Sportlicher Leiter Holger Lerch bekundet: "Christian Hartmann, Christian Behle und ich habe viele Gespräche geführt und man hat bei beiden von Beginn an gespürt, wie beide nach einem Jahr Pause für die Aufgabe beim TuS brennen, jeder auf seine eigene Art und Weise. Beide gemeinsam haben in Ederbergland sehr gute Arbeit geleistet, ergänzen sich jeweils unheimlich gut und wären dort fast in die Hessenliga aufgestiegen und bringen genügend Erfahrung aus der Verbandsliga mit. Deshalb freue ich mich ungemein, dass sich beide für uns entschieden haben."

Mit den neuen Trainern soll die dringend benötigte Trendwende gelingen. Dafür haben sie die gesamte, lange Wintervorbereitung Zeit, denn die Westfalenliga beginnt für Erndtebrück erst wieder am 16. Februar des kommenden Jahres.