Der Spielplan meinte es nicht gut mit dem FSV Frankfurt. Weil eine Profireserve unter Zugzwang steht, wurde aufgestockt. Lachender Dritter: ein Ex-RWE-Trainer.

Vincent Wagner hatte am Mittwochabend Zeit, um sich das Auswärtsspiel des FSV Frankfurt beim 1. FSV Mainz 05 II anzuschauen. Nach dem eigenen 4:0-Sieg bei Eintracht Trier am Vortag dürfte ihm gefallen haben, was er da gesehen hat.

Die Frankfurter, die ihrerseits selbst noch Chancen auf den Aufstieg hatten, dürften beim Blick auf den Aufstellungsbogen weniger zu lachen gehabt haben. Der 1. FSV Mainz 05 II trat mit drei Profis in der Startelf an: Lasse Rieß, Lennard Maloney, Nikolas Veratschnig und Nelson Weiper. Sie alle haben nichts mit Regionalliga-Spielern zu tun.

Zudem saß noch Armindo Sieb auf der Bank. Der Leihspieler des FC Bayern München sollte im Verlauf der Partie noch eingewechselt werden und nach den Toren von Taiyu Yamasaki (26.), Marcel Kalemba (61.) mit seinem Treffer zum 3:0-Endstand den Deckel draufmachen.

Ein möglicher Grund, weshalb die Mainzer mit Profis aufgefüllt haben: Die FSV-Reserve steht vor dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest und hat mit diesem Sieg gegen den Tabellenvierten einen gewaltigen Sprung im Tabellenkeller gemacht.

Dem ehemaligen RWE-Jugendtrainer Vincent Wagner dürfte das egal sein. Er thront mit der TSG 1899 Hoffenheim II an der Tabellenspitze und steuert auf die 3. Liga zu. Der erste Verfolger, der eine Lizenz beantragt hat, heißt Kickers Offenbach und hat nach der jüngsten 1:4-Niederlage bei Hessen Kassel nun sieben Punkte Rückstand auf die TSG.

Wagner hat erst im vergangenen Jahr bis Sommer 2027 verlängert. Frank Kramer (51), als Direktor Nachwuchs für die U23 verantwortlich, unterstrich damals: "Wir freuen uns, im Sinne der Entwicklung und Ausbildung unserer Spieler auf dieser wichtigen Position für Kontinuität zu sorgen. Vincent soll und wird weiterhin ein wichtiger Begleiter unserer Talente sein, und wir sind absolut davon überzeugt, diesen Weg mit ihm weiterzugehen."

Seine Trainer-Laufbahn startete der frühere Spieler von Rot-Weiss Essen und des KFC Uerdingen als U19-Co-Trainer beim FC Kray (2014 bis 2017), ehe er über die Nachwuchsabteilungen des VfL Bochum (2017 bis 2018), MSV Duisburg (2018 bis 2021) und die U19 von RWE zur TSG gelangte.