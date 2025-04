Borussia Dortmund: Kooperation zwischen BVB und Pittsburghs NFL-Team

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und die Pittsburgh Steelers aus der National Football League (NFL) arbeiten künftig auf verschiedenen Ebenen zusammen.

Die Schwarz-Gelben gaben die neue Partnerschaft mit dem sechsmaligen Super-Bowl-Gewinner am Donnerstag bekannt.

Demnach verbinden beide Seiten außer den gleichen Farben auch „ihre industrielle Vergangenheit und Erfolge sowie ihr Interesse an zukünftigem Erfolg und internationaler Zusammenarbeit“. Im Rahmen ihrer Kooperation wollen der BVB, der seit Anfang 2024 ein Büro in New York unterhält, und die Steelers „ihre Aktivitäten in den Märkten des jeweils anderen durch Aktionen, Inhalte und Initiativen zur Fanbindung vorantreiben“.

Zuletzt waren Steelers-Mitarbeiter von Dortmund zu einem Wirtschaftsgipfel eingeladen, für das spätere Frühjahr ist ein Gegenbesuch der Westfalen in den USA geplant. Anfang März war außerdem bereits Steelers-Profi Miles Killebrew bei Borussias Heimspiel gegen den FC Augsburg im Dortmunder Stadion zu Gast, nachdem eine BVB-Delegation Ende vergangenen Jahres ein NFL-Spiel in Pittsburgh besucht hatte.