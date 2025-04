Mit 23 Jahren in der zweiten Liga Rumäniens gegen den Abstieg kämpfen? Nicht der übliche Weg für Talente. Ein Ex-Duisburger aber hat diesen Weg gewählt?

Darius Ghindovean ist gerade einmal 23 Jahre alt, hat in seiner Karriere jedoch schon eine ganze Menge gesehen. Das jüngste Kapitel: Abstiegskampf in der zweiten rumänischen Liga. Aber der Reihe nach.

Ghindovean hat im vergangenen Sommer bei FC U Craiova unterschrieben. Seitdem sucht er seinen Platz bei den Rumänen. Zwar kam er in der regulären Ligaphase zehnmal zum Einsatz, jedoch nur zweimal von Beginn an. Beim 2:0 gegen Unirea Ungheni ist ihm im September 2024 gleich die erste Torvorlage gelungen.

Mitte März wurde die Liga dann in Auf- und Abstiegsrunde geteilt. Craiova spielt in der Abstiegsrunde - und hat den Start erfolgreich gestaltet. Zum Start gab es zuletzt einen 2:1-Sieg über CSM Focsani. Ghinddovean stand über die volle Distanz auf dem Platz.

Craiova ist damit Erster der Abstiegsrunde. Die letzten beiden der sieben Teams werden den Gang in die Drittklassigkeit antreten müssen. Die Ghindovean-Truppe wird, nach aktuellem Stand, nicht dabei sein. Der ehemalige Duisburger hat noch bis zum kommenden Sommer Vertrag.

Ghindovean wurde beim MSV Duisburg ausgebildet

Ghindovean hat das Fußballspielen beim CFR Cluj, einem rumänischen Klub, der schon in der Champions League an den Start gegangen ist, gelernt. In Deutschland war seine erste Jugendstation der SC Kapellen-Erft, von wo aus er im Sommer 2017 in die U17 des MSV Duisburg gewechselt ist. Ein Erfolg.

Ghindovean hat sich über die U19 im Sommer 2020 den Sprung in den Profikader erarbeitet. Für die erste Mannschaft der Zebras hat Ghindovean 33 Spiele absolviert. Es hätten deutlich mehr sein können, hätte er sich im Winter 2022 ablösefrei dem SC Preußen Münster angeschlossen.

Eineinhalb Jahre später feierte er mit den Adlerträgern den Aufstieg in die 3. Liga. Doch es sollte am Ende nicht mehr funktionieren. Im Februar 2024 folgte die Versetzung in die U23 und damit in die Oberliga Westfalen.

Folgerichtig verließ Ghindovean die Preußen im Sommer 2024 und kämpft seither bei Craiova in Rumäniens zweiter Liga um seinen Stammplatz. Bisher noch ohne nachhaltigen Erfolg.