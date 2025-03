In der Westfalenliga 2 planen die Vereine fleißig die neue Saison. So auch der BSV Schüren und TuS Erndtebrück.

Der Oberliga-Westfalen-Topklub Sportfreunde Siegen und Angreifer Lars Schardt werden die Spielzeit 2025/2026 nicht gemeinsam begehen. Der 28-Jährige wird den Verein am Ende der Saison verlassen.

Schardt, der in seiner Karriere auf 102 Einsätze und 32 Tore in der Oberliga kommt, schließt sich dem Westfalenligisten TuS Erndtebrück an.

Holger Lerch, Sportlicher Leiter des TuS Erndtebrück, sagt zur Verpflichtung: "Lars ist mit seinen 28 Jahren im besten Fußballalter und ein sehr erfahrener Mittelstürmer, der ganz genau weiß, wo das Tor steht und seine Qualitäten in der Vergangenheit eindrucksvoll in der Oberliga unter Beweis gestellt hat. Mit ihm gewinnen wir noch mehr Qualität in der vordersten Linie und ich freue mich, dass er sich trotz zahlreicher Angebote für uns entschieden hat und wieder an den Pulverwald zurückkehrt."

Schardt erklärte zu seinem Abgang aus Siegen: "Ich bin sehr froh, wieder für meinen Jugendverein gespielt zu haben und werde die letzten zwei Monate alles in meiner Macht stehende tun, noch viel schönere Erinnerungen zu schaffen. Ich bin auch sehr froh, den Aufschwung im Leimbachtal aktiv mitzuerleben. Dass ich etwas dazu beisteuern konnte, bedeutet mir was."

FC Brünninghausen: Kevin Brümmer zum BSV Schüren

Derweil hat sich Erndtebrücks Liga-Konkurrent BSV Schüren ebenfalls einen neuen Mann für die kommende Saison gesichert. Wie RevierSport erfuhr, wechselt Kevin Brümmer innerhalb der Stadt Dortmund vom FC Brünninghausen zum BSV Schüren.

Der linke Mittelfeldspieler bestritt in der laufenden Saison 14 Partien und erzielte dabei vier Treffer. Der 31-jährige Brümmer verfügt über viel Erfahrung. Er kommt in seiner Laufbahn auf satte 181 Begegnungen in der Oberliga Westfalen, in denen er 67 Tore schoss und 32 weitere Buden vorbereitete. Hinzu kommen auch 46 Regionalliga-Einsätze (vier Tore, zwei Vorlagen) für die SG Wattenscheid 09.