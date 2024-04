Die U23 von Borussia Mönchengladbach trifft am 31. Spieltag der Regionalliga West auf die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf.

Nach zwei Nullnummern in Serie möchte die Reserve von Borussia Mönchengladbach am Sonntag - 28. April, 14 Uhr - gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf wieder einen Dreier einfahren, um sich im Abstiegskampf in der Regionalliga West Luft zu verschaffen.

Aktuell beträgt der Vorsprung des Tabellen-14. lediglich zwei Punkte auf den ersten Abstiegsplatz, den der SV Lippstadt innehat. In den letzten Wochen zeigte der Fohlen-Nachwuchs allerdings, dass er schwer zu schlagen ist. Seit vier Partien ist die Borussia unbesiegt, jedoch sprang aus diesen Spielen nur ein Sieg raus.

"Wir haben uns im bisherigen Saisonverlauf vor allem spielerisch deutlich gesteigert, aber nicht immer die gewünschte Punktausbeute einfahren können. Jedoch zeigen wir, dass wir gegen jeden Gegner eine Chance haben. Wir müssen es nur auf den Platz bringen", wird Eugen Polanski, Trainer der Gladbacher, auf der Vereinshomepage zitiert.

Die Defensive, die besonders in der Hinrunde sehr anfällig war, hat sich mittlerweile stabilisiert. So blieb die Polanski-Elf in den letzten drei Meisterschaftsspielen ohne Gegentor. Dafür hakt es momentan in der Offensive. Sowohl gegen den FC Gütersloh (0:0) am vergangenen Wochenende als auch gegen Rot-Weiß Oberhausen (0:0) am 29. Spieltag konnte die Borussia nicht treffen. "Wir müssen mehr Zug zum Tor entwickeln, als es gegen Gütersloh der Fall war, aber defensiv weiterhin so stabil stehen", fordert Polanski.

Das Hinspiel in Mönchengladbach gewann Fortuna Düsseldorf II mit 3:1. Die Fortuna liegt in der Tabelle auf Rang elf, zeigt sich aber vor allem in der Rückserie in starker Verfassung. Das Team von Trainer Jens Langeneke ist nämlich die viertbeste Rückrunden-Mannschaft.

"Seit ihrem Trainerwechsel am Ende des vergangenen Jahres haben sich die Düsseldorfer sowohl punktetechnisch als auch spielerisch stark verbessert. Sie sind eine Mannschaft, die viel Fußball spielen möchte und derzeit mit Rückenwind auftritt. Zudem wird Adam Bodzek am Sonntag verabschiedet. Allein deswegen erwarte ich ein heißes Spiel", lobt Polanski die Düsseldorfer.

Im Nachbarschaftsduell kann der Pro-Lizenz-Inhaber auch wieder auf Jacob Italiano zurückgreifen. Nach seiner Länderspielabstellung gehört der Australier am Sonntag wieder zum Kader.