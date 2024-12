Westfalenligist TuS Erndtebrück hat sich ganz früh mit Spielern für die neue Saison verstärkt. Dabei steckt der Klub mitten im Abstiegskampf.

Kurz nach dem Trainerwechsel hat der abstiegsbedrohte Westfalenligist TuS Erndtebrück auch auf dem Spielermarkt zugeschlagen. Am Samstag (14. Dezember) präsentierte der Klub gleich einen Transfer-Doppelschlag – allerdings erst zur kommenden Saison.

Mit Maurice Dobbener und Vadim Hafner kommen gleich zwei Akteure aus der Landesliga nach Erndtebrück. Beide spielen aktuell beim SV Schmallenberg/Fredeburg und werden die Saison auch dort beenden. AB Sommer 2025 werden die Schuhe dann in Erndtebrück geschnürt.

Dobbener ist in der Defensive zu Hause und soll dort mit seinen 1,90 Metern Körpergröße für Stabilität sorgen. Der Sportliche Leiter Holger Lerch sagt über den ersten Neuzugang: „Mit Maurice Dobbener gewinnen wir einen sehr groß gewachsenen, physisch starken und unheimlich ehrgeizigen Innenverteidiger aus der Umgebung dazu, der zudem flexibel im Mittelfeld zum Einsatz kommen kann und absoluter Führungsspieler in Schmallenberg ist. Dort hat er in den letzten vier Jahren eindrucksvoll seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Ich freue mich sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat.“

Nur kurz nach Dobbener wurde dann auch Vadim Hafner als Neuzugang präsentiert. Der Außenverteidiger wechselte erst im Sommer nach Schmallenberg, gehört hier aber ebenfalls zum Stammpersonal. „Vadim ist, wie viele Jungs bei uns, aus dem Jahrgang 2001, wohnt in Erndtebrück und hat uns bei seinen Probeeinheiten im Training total überzeugt. Er ist technisch sehr gut ausgebildet, hat einen sehr guten Spielaufbau, ist unheimlich ehrgeizig und zweikampfstark und möchte sich immer verbessern“, erklärt Lerch den zweiten Neuzugang.

Den schätzt er vor allem wegen seiner Variabilität und Heimatnähe, wie er erläutert: „In seinen bisherigen Stationen ist er immer sehr schnell zum absoluten Stammspieler gereift und ist auf der Außenverteidigerposition rechts wie links einsetzbar. Ich freue mich ungemein, einen weiteren Spieler sogar bei uns aus dem Ort dazu gewonnen zu haben, der noch viel Entwicklungspotenzial hat.“

Erst vor ein paar Tagen hatte Erndtebrück das neue Trainerduo Christian Hartmann und Christian Behle vorgestellt, das den Abstieg aus der Westfalenliga verhindern soll. Der Ligabetrieb beginnt für Erndtebrück wieder am 16. Februar 2025.