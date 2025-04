Der 1. FC Bocholt muss beim MSV Duisburg auf eine wichtige Stütze verzichten. Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch hat gegenüber dem Hinspiel-Spektakel ein klares Ziel.

Als wäre die Aufgabe beim MSV Duisburg am Freitagabend, 4. April, 19:30 Uhr, nicht schon schwer genug, wird eine wichtige Stütze des 1. FC Bocholt das Spiel zu allem Überfluss auch noch von der Tribüne aus verfolgen müssen: Kapitän Jan Holldack fehlt nach seiner zehnten Gelben Karte zum zweiten Mal in dieser Saison gesperrt.

Und er ist nicht der einzige Ausfall. Definitiv fehlen wird auch Mittelfeldspieler Marko Stojanovic, der an Achillessehnenproblemen leidert. Ihm war im Hinspiel noch eine unfreiwillige Hauptrolle zugekommen.

In einer wilden Partie lieferten sich der 1. FC Bocholt und der MSV Duisburg seinerseits einen wilden Schlagabtausch. Ab der 61. Minute fielen sechs Tore - vier für den MSV, zwei für die "Schwatten". Stojanovic war wegen einer Tätlichkeit kurz vor Schluss mit Rot vom Feld geflogen (90.+5).

"Wir sollten nicht schon wieder vier Gegentore bekommen. Das oberste Ziel wird sein, die Null zu halten", sagte Sport Geschäftsführer Christopher Schorch.

"Wir dürfen uns von äußeren Faktoren, wie den Fans, nicht irremachen lassen. Auf dem Platz liegt das, was wir beeinflussen können. Die Jungs geben mir ein unfassbar gutes Gefühl. Ich gehe absolut positiv gestimmt in dieses Spiel."

Der MSV wiederum hat gerade selbst einen Vereinsrekord aufgestellt und ist seit sechs Spielen in Serie ohne Gegentor. "Ich möchte derjenige sein, der Duisburg wehtut", sagte Schorch.

Wie genau? "Mit einem Matchplan, den ich hier nicht ausbreiten werde. Sie spielen im 4-2-3-1, so wie wir im vergangenen Jahr. Die Abläufe erinnern mich extrem an uns, aber auch Schwächephasen, in denen wir damals keine Lösungen gefunden haben. Da versuchen wir, anzusetzen."

Gleichzeitig wolle sich der 1. FCB in Duisburg natürlich nicht überrennen lassen. "Gegen den Wuppertaler SV hatten wir ein Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten. Da willst du zeigen, wer der Herr im Haus ist."

Er warnte vor der individuellen Qualität der Zebras. "Wir müssen abwägen, wie viel Feuer wir ihnen geben und wie sehr wir sie stressen wollen, gleichzeitig aber auf unsere Kompaktheit achten." Eine Gratwanderung, die im Hinspiel misslungen ist. Am Freitag gibt es die zweite Chance.