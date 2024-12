Der SC Preußen Münster hat am Freitagabend (13. Dezember) einen überraschenden Sieg bei Hertha BSC gelandet. Die Freude beim SCP-Anhang war riesengroß.

Der SC Preußen Münster hat vor über 45.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion eine dicke Überraschung geschafft. Nach einem 0:1 bei Hertha BSC drehte der Zweitliga-Aufsteiger das Spiel noch und gewann mit 2:1.

"Das war ein Sieg für unsere Fans. Sie leiden so, so sehr mit und unterstützen uns. Das ist einfach grandios", sagte Sascha Hildmann nach dem Spiel.

Weiter meinte der Preußen-Trainer: " Wir haben uns viel vorgenommen in diesem Spiel. Wir haben in der Aufstellung einige Veränderungen vorgenommen, sind aber in der ersten Hälfte nicht gut in das Spiel reingekommen. Wenn wir die Möglichkeiten hatten, haben wir sie zu schnell liegen lassen. Wir haben Hertha das Spiel überlassen, die es dann in dieser Phase auch gut gemacht haben. Wir hatten wenig Zugriff und wenn, dann war der Ball zu schnell weg. Das hat mich geärgert. Das Glück, das wir bisher noch nicht hatten, war dann endlich auf unserer Seite. Unser Torwart Johannes Schenk hat uns da am Leben gehalten. Wenn da das zweite Tor fällt, wird es ganz schwer für uns."

Weiter sagte er: "So konnten wir uns in der zweiten Halbzeit straffen und haben es dann viel besser gemacht. Wir waren mutiger, hatten auch mal längere Ballbesitzphasen und konnten dann vom Fehler profitieren. Das war für uns immens wichtig. Die Mannschaft hat dadurch mehr Selbstvertrauen bekommen und uns letztlich mit einem Sieg belohnt. Das freut mich wahnsinnig für uns und für die Fans. Es war eine super Stimmung im Stadion. Wir haben mit Münster heute Geschichte geschrieben."

Derweil war die Enttäuschung auf Seiten der hoch ambitionierten Berliner, der zurück in die 1. Bundesliga wollten, groß. Trainer Cristian Fiel fasste zusammen: "Ich bin sehr enttäuscht. Wir spielen eine gute erste Halbzeit, haben alles runter Kontrolle, schießen ein Tor und gehen in Führung. Wenn wir das zweite Tor schießen, ist es vorbei – denke ich. Dann passiert einem jungen Spieler ein Fehler, der nicht passieren darf. Dann fangen die Jungs an nachzudenken, wirken verunsichert und setzen nicht mehr das um, was wir uns vorgenommen hatten. So, wie das zweite Tor dann fällt, brauchst du dich nicht wundern, dass das Spiel verloren geht."