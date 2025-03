Nach dem Sieg des SSV Ulm über den SV Darmstadt werden die Karten im Abstiegskampf neu gemischt. Vom direkten Duell zwischen Münster und Braunschweig hängt viel ab.

Das erste Heimspiel nach der Trennung von Aufstiegstrainer Thomas Wörle lief für den SSV Ulm mit seinem neuen Cheftrainer Robert Lechleiter optimal: Mit 2:1 bezwangen die Ulmer den SV Darmstadt im heimischen Donaustadion und zogen damit nicht nur die Darmstädter mit in den Abstiegsstrudel, sondern setzten auch die unmittelbare Konkurrenz im Abstiegskampf unter Druck.

Die direkte Konkurrenz, die beiden Tabellennachbarn des SSV Ulm, nehmen sich am Sonntag (30.03, 13:30 Uhr) im direkten Duell im Preußenstadion gegenseitig die Punkte weg, wenn der SC Preußen Münster im Abstiegskrimi Eintracht Braunschweig empfängt. Beide stehen nach dem Ulmer Erfolg unter enormen Zugzwang.

"Wir wissen um die Wichtigkeit des Spiels, wir wissen um die Konstellation", betont Daniel Scherning, Trainer von Eintracht Braunschweig, vor der Partie. "Wir rechnen mit einem intensiven Kampfspiel, mit einem aggressiven Gegner, mit vielen langen Einwürfen."

Die Konstellation könnte klarer nicht sein: Wenn Braunschweig gewinnt, würde sich die Eintracht wieder an Ulm vorbeischieben und mit Münster gleichziehen - wenn nicht, bliebe man unter dem Strich.

Preußen-Trainer Sascha Hildmann wirkte indessen gelassener als Scherning. "Es macht keinen Sinn, das hoch zu stilisieren", relativiert Hildmann die anstehende Partie. Er ordnet das Spiel rational ein: "Wenn du gewinnst, kannst du den Abstand erhöhen, wenn du Unentschieden spielst, bleibt es gleich und wenn du verlierst bist du punktgleich."

Beide, Braunschweig wie Münster, testeten in der Länderspielpause gegen einen Bundesligisten. Und beide schlugen sich achtbar. Münster unterlag dem VfL Bochum trotz starker Leistung mit 2:4, der Eintracht gelang sogar ein 2:2-Unentschieden gegen Holstein Kiel.

Im direkten Aufeinandertreffen erwarten beide Trainer ein kampfbetontes Spiel. Scherning warnt vor Münster: "Das ist eine Mannschaft, die sehr unangenehm spielt, trotzdem aber auch versucht, fußballerische Akzente zu setzen. Was du brauchst, ist Geduld, einen langen Atem."

Sein Gegenüber legt den Fokus auf die Defensive, sieht in der Verteidigung die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Heimspiel. "Du brauchst das am Sonntag so sehr", unterstreicht Hildmann. "Du brauchst das in jedem Spiel in der 2. Bundesliga. Aber es gibt eben Momente, wo das noch mehr zum Tragen kommt, und auch am Sonntag zuhause gegen Braunschweig musst du das Verteidigen mit viel Leidenschaft hinkriegen, damit du das Spiel gewinnen kannst."