Ab 13:30 Uhr kann RWE weiter am Wunder Zweitliga-Aufstieg arbeiten. Gegen den FC Ingolstadt will Rot-Weiss Essen näher an die Spitze rücken. So soll das klappen.

Bis auf den SSV Ulm 1846 haben alle Teams in der 3. Liga bereits gespielt. Damit weiß Rot-Weiss Essen vor dem Heimspiel am Sonntag (13:30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt, wie die Ausgangslage ist. Jahn Regensburg und Dynamo Dresden teilten die Punkte, Preußen Münster kam nach einer unglaublichen Aufholjagd bei Viktoria Köln zu den nächsten drei Punkten. Und der 1. FC Saarbrücken verlor sein Heimspiel gegen den Halleschen FC überraschend. Mit einem Sieg kann RWE also nun Saarbrücken distanzieren und Dynamo Dresden überholen. Als Vierter wäre die Elf von Trainer Christoph Dabrowski dann drei Zähler hinter Münster auf Rang drei und vier Punkte hinter Regensburg auf Platz zwei. Ein Zweikampf mit Münster könnte sich anbahnen, wie in der Aufstiegssaison 2021/22. Genug Motivation, um das Herz am Ende einer anstrengenden Englischen Woche in die Hand zu nehmen und vor einer fast ausverkauften Hafenstraße über die Grenzen zu gehen. Personell nahm Dabrowski im Gegensatz zum 1:1 unter der Woche in Saarbrücken nur eine Änderung vor. Für Andreas Wiegel spielt Sandro Plechaty. Das sagen die Trainer vor dem Spiel Christoph Dabrowski: "Die Jungs sind topfit. Wir sind in der Lage, eine englische Woche abzureißen. Das haben wir zuletzt oft genug unter Beweis gestellt. Die Jungs werden fit und frisch sein. Da mache ich mir keine Sorgen. Ingolstadt ist vom Kader her eine Top-Mannschaft, die unter den Erwartungen spielt. Wir sind nach wie vor im Rennen und in Schlagdistanz. Wir wollen jetzt mutig und aktiv agieren und unser Heimspiel gewinnen." Michael Köllner: "Essen muss punkten, um oben dabei zu bleiben. Das stellt für uns natürlich eine extra Motivation dar. Für solche Duelle gegen die Top-Teams lebt man. Dabei wird entscheidend sein, was meine Mannschaft und jeder einzelne Spieler zeigt, um den Punkteabstand auf RWE zu verringern." So spielen RWE und der FC Ingolstadt: RWE: Golz - Plechaty, Rios Alonso, Götze, Brumme - Eisfeld, Müsel - Kaiser, Harenbrock, Voelcke - Vonic FC Ingolstadt: Funk - Schröck, Lorenz, Cvjetinovic, Seiffert - Keidel, Fröde - Kopacz, Kanuric, Grönning, - Mause Schiedsrichter: Cristian Ballweg

