Oli Hilbring: Live in Bochum - wir verlosen 2 X 2 Karten für die Show im Bahnhof Langendreer

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für einen Abend mit Cartoonist Oli Hilbring in Bochum.

Oli Hilbring ist nicht nur seit Jahren der Cartoonist von RevierSport. Mittlerweile ist er über das Ruhrgebiet hinaus bekannt und mit seinem eigenen Programm auf Tour.

Hilbring ist einer der bekanntesten Cartoonisten Deutschlands. Jetzt kommt er erstmalig mit großer Live-Show auf die Bühne des Bahnhof Langendreer in Bochum.

Das sollten Sie nicht verpassen. Einige wenige Karten kann man hier noch erwerben.

Zudem können Sie hier auch Tickets gewinnen. Denn wir verloren 2 x 2 Karten für den Abend mit dem "Halbtagsinfluencer", dem in den Sozialen Medien fast 300.000 Leute folgen.

"SCHÖN DOOF LIVE!" - so heißt sein aktuelles Programm, was am 17. Mai um 20 Uhr startet.

Wer Tickets gewinnen möchte, der schickt bitte eine Mail mit dem Betreff "Olis Cartoons" an erik.asmussen@funkemedien.de.

Einsendeschluss ist Montag, der 2. Mai, 10 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen viel Erfolg und viel Spaß mit dem Mann, der für den flachen Freitag steht und der speziell die Ruhrpott-Vereine immer auf dem Kieker hat.