Der 1. FC Düren überwintert auf dem neunten Tabellenplatz und blickt positiv in die Vergangenheit als auch Zukunft.

Mit einem 2:1-Sieg beim Bonner SC verabschiedete sich der 1. FC Düren in die Winterpause. Der Regionalliga-West-Vertreter zog vor rund 1000 Fans im Bonner Sportpark ins Mittelrheinpokal-Viertelfinale ein.

Ein perfekter Jahresabschluss, wie der Trainer des 1. FC Düren gegenüber RevierSport berichtete.

Kristopher Fetz über...

… die Hinrunde in der Regionalliga: "Wir sind mit dem Jahresabschluss super happy. Natürlich waren die letzten drei Pflichtsiege - in der Liga jeweils 2:1 gegen den SC Paderborn II und Eintracht Hohkeppel sowie das Pokal-Weiterkommen in Bonn - sehr schön. Wir haben uns hinten heraus in der Saison mit einigen Punkten belohnt. Wir überwintern auf dem 9. Tabellenplatz und sind sehr zufrieden."

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Da gab es einige schöne Momente. Den schönsten würde ich aber als einen Mix aus dem Highlightspiel in Duisburg, aber auch das 1:1-Unentschieden gegen den FC Bayern München in der Vorbereitung beschreiben. Zudem fallen mir hier auch zwei weitere Begegnungen ein. Der 4:1-Auswärtssieg bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 und das 5:3 zu Hause gegen den KFC Uerdingen waren auch sehr starke Auftritte."

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Das war auf jeden Fall das Auswärtsspiel in Mönchengladbach. Da haben wir auch einen sehr schlechten Tag und auch in der Höhe (0:5, Anm. d. Red.) verdient verloren. So etwas muss ich nicht noch einmal erleben. Darauf verzichte ich sehr gerne."

… die Ziele für 2025 und was passiert noch im Winter: "Es wird bestimmt kleinere Veränderungen im Kader gegeben. Sonst werden wir weiter auf die jungen Spieler setzen und wollen sie in ihrer Entwicklung voranbringen. Als Ziel für das neue Jahr geben wir die Bestätigung der guten Hinrunde aus. Wir wollen sorgenfrei durch die Saison kommen und am Ende unsere Platzierung halten oder sogar verbessern."