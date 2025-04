Nach dem Verzicht auf den Regionalliga-Aufstieg wird sich der Kader des 1. FC Gievenbeck verändern. Für den Verein ist und bleibt die Oberliga Westfalen fürs Erste das Maximum.

Am 18. März gab der 1. FC Gievenbeck bekannt, „nicht am Zulassungsverfahren zur Regionalliga-Saison 2025/26 teilzunehmen“ und eine weitere Saison in der Oberliga Westfalen anzustreben.

Wer dachte, dass die Mannschaft nach der Ankündigung einen Gang herunterschalten würde, sieht sich getäuscht. Denn im Anschluss an die Meldung folgten die Spitzenspiele bei den beiden wohl besten Vereinen der Liga – den Sportfreunden Siegen und der U21 des VfL Bochum.

In Siegen gab es nach 2:0-Führung ein 2:2, in Bochum kam die Mannschaft trotz bester Einschussmöglichkeiten (inklusive Elfmeter) über ein 0:0 nicht hinaus, am Ende für die Leistungen mindestens zwei Punkte zu wenig.

„Das waren natürlich zwei Topspiele“, betont Trainer Steffen Büchter nach dem Bochum-Spiel. „Da fällt es den Jungs natürlich immer ein wenig leichter, sich zu motivieren. Das waren absolute Highlight-Partien. Bei uns weiß aber auch jeder, dass die Oberliga einfach das Maximum ist. Bei unserem Etat und den Umständen, die der Verein mit sich bringt, freuen wir uns einfach über jedes Oberliga-Spiel. Da werfen wir auch alles rein.“

Kader wird sich verändern – Büchter bleibt zuversichtlich

Klar ist – kann der Verein die Option eines Aufstiegs nicht bieten, werden sich gerade die Leistungsträger einer Mannschaft gegebenenfalls anderweitig umsehen. Das ist auch in Gievenbeck so. „Grundsätzlich wecken sicherlich einige Jungs Begehrlichkeiten. Da werde ich aber natürlich nicht ins Detail gehen“, verriet Büchter.

Nicht nur Begehrlichkeiten, auch das Alter einiger Spieler sorgt dafür, dass sich der Kader „etwas umstrukturieren wird. Wir haben Spieler, die älter werden, die ihr Studium durch haben und aus Münster wegziehen oder für die es körperlich nicht mehr auf dem Niveau weitergeht“, ist sich der Gievenbeck-Trainer bewusst, dass seine Mannschaft nach der Sommerpause anders aussehen wird.

Wir sind uns sicher, auch in der kommenden Saison eine gute Truppe auf dem Platz stehen zu haben. Steffen Büchter

„Es kommen gute Jungs nach. Wir schauen uns im Münsterland um und achten darauf, dass die Neuen auch aus der Umgebung kommen“, ist Büchter guter Dinge und fügte zuversichtlich an: „Wir sind uns sicher, auch in der kommenden Saison eine gute Truppe auf dem Platz stehen zu haben.“ Es wird dann die vierte Oberliga-Saison in Folge nach dem Aufstieg 2021/22 sein.

Zunächst aber stehen noch neun Saisonspiele in diesem Jahr an, auch wenn Gievenbeck weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg was zu tun haben wird. Bereits am Sonntag (6. April) geht es mit einem Heimspiel gegen den SV Lippstadt weiter. Anstoß in der Senger Arena ist um 14:30 Uhr.