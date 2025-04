Oberliga Westfalen: Glückliches 0:0 gegen Gievenbeck - VfL-Coach fand bis auf Grave alles schlecht

Vor den Augen von Dieter Hecking verpasste es die U21 des VfL Bochum, Eigenwerbung in der Oberliga Westfalen zu betreiben. Der Coach hatte Verständnis für einen schwachen Tag.

Mit 0:0 trennten sich die U21 des VfL Bochum und der 1. FC Gievenbeck in der Oberliga Westfalen. Während der VfL weiterhin auf Aufstiegskurs ist, haderten die Gäste mit der Chancenverwertung.

Nur einem Mann war es zu verdanken, dass der Nachwuchs des VfL Bochum das Spielfeld nicht als Verlierer verließ – Paul Grave. Dieser verhinderte in gleich vier Situationen (8.,58., zweimal in der 89.) den Rückstand. Zudem scheiterte Hannes John an der Latte (18.), Louis Elias Martin vergab zudem einen Foulelfmeter (54.).

Auch VfL-Trainer Heiko Butscher sah einen „gewonnenen Punkt. Absolut. Dass wir hier überhaupt einen Punkt mitnehmen, freut mich wirklich, so blöd sich das anhört. Gievenbeck muss das Spiel gewinnen. Es gibt Tage, an denen gar nichts läuft und du immer die falsche Entscheidung triffst.“

In der Tat hatte der VfL – vor den Augen von Dieter Hecking, Trainer der Bundesliga-Mannschaft des VfL – bis auf einige kleinere Chancen wenig Torgefahr und folgerichtig kein Tor erzielt.

So spielten die Teams: VfL II: Grave - Bernsdorf, Tolba, Grote, Abdat - Holtkamp, Njike Nana - Dreca, Boafo (57. Özdemir), Koerdt (75. Heuser) - Kojic (57. Tasic). Trainer: Butscher Gievenbeck: Eschhaus - Röhe, Bell, Diezemann - Muja (63. Wiethölter), Rüschenschmidt-Sickmann, Holtmann, Tepper - Fallbrock, John, Martin (77. Makkar). Trainer: Büchter Tore: Fehlanzeige. Gelbe Karten: Holtkamp, Bernsdorf Bes. Vorkommnisse: Grave hält Foulelfmeter von Martin (54.) Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel

Der Schlussmann der Bochumer stach allerdings heraus, was ihm ein Sonderlob seines Trainers einbrachte. „Paul hat ein Riesenspiel gemacht und hat uns im Spiel gehalten, auch mit dem Elfmeter. Das freut mich für ihn.“

Sein Zusatz: "Auch meine Mannschaft hat das Recht, mal ein richtig schlechtes Spiel zu machen. Das hat sie, es war wirklich alles nicht gut. Einstellung, Körpersprache, Technik, Laufstärke – wir haben nichts von dem umgesetzt, was uns sonst stark gemacht hat“, stellte sich Butscher nach dem Spiel schützend vor seine Mannschaft, um selbstbewusst nach vorn zu blicken. „Die Jungs sind selbstkritisch. Wir werden das nüchtern analysieren und weitermachen.“

Wir müssen als Sieger vom Platz gehen. Wir haben uns für unsere Leistung vielleicht mit einem Punkt belohnt, ich hätte aber lieber drei gehabt. Steffen Büchter

Auf der anderen Seite haderte Gäste-Trainer Steffen Büchter. "Wir hatten mindestens fünf hundertprozentige Chancen. Das waren einfach keine Halbchancen, dann vergeben wir sogar noch den Elfmeter. Wir müssen als Sieger vom Platz gehen. Wir haben uns für unsere Leistung vielleicht mit einem Punkt belohnt, ich hätte aber lieber drei gehabt.“

Für den VfL sieht es dennoch weiterhin gut aus. 15 Punkte (bei zwei Spielen mehr) beträgt der Vorsprung auf Westfalia Rhynern. Bei noch neun ausstehenden Spielen müsste also viel passieren, um den Aufstieg noch zu verspielen.

Weiter geht es für die Butscher-Elf erst am Sonntag, dem 13. April. Dann reist der VfL zum SV Lippstadt. Anstoß in der Liebelt-Arena ist um 15 Uhr. Eine Woche früher (Sonntag, 6. April) ist hingegen der 1. FC Gievenbeck gefordert – ebenfalls gegen den SV Lippstadt. Anstoß in der Senger Arena ist um 14:30 Uhr.