Rot Weiss Ahlen wird die Saison 2024/25 in der Oberliga Westfalen absolvieren. Für dieses Unterfangen haben die Ahlener nun den zweiten Neuzugang verkündet.

Dass Rot Weiss Ahlen aus der Regionalliga West absteigen wird, steht seit einigen Wochen fest. Die Planungen für die kommende Saison in der Oberliga Westfalen laufen derweil auf Hochtouren.

Mit Fabian Holthaus von Rot-Weiß Oberhausen konnte RWA bereits einen namhaften Sommertransfer eintüten. Zudem wurden die Verträge von Lukas Krekeler und Edon Rizaj verlängert. Nun steht auch der zweite externe Neuzugang fest: Mike Pihl kehrt nach einem Jahr beim Westfalenligisten Lüner SV zurück an die Werse.

Pihl erklärt zu seiner Rückkehr: "Es fühlt sich großartig an, wieder hier bei Rot Weiss Ahlen zu sein. Dieser Verein hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, und ich freue mich darauf, zurück auf dem Platz zu stehen und mein Bestes für das Team zu geben. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, wieder Teil dieser großartigen Gemeinschaft zu sein, und ich werde hart arbeiten, um zum Erfolg des Teams beizutragen."

Der 30-Jährige spielte schon in der Jugend für Rot Weiss Ahlen. 2012 wechselte er zum SC Roland Beckum, bevor er sich 2016 der Hammer SpVg anschloss. Im Sommer 2019 kehrte der Außenverteidiger zu seinem Jugendverein zurück und lief bis 2023 94-mal für die erste Mannschaft auf, darunter waren 78 Partien in der Regionalliga West. Nach einer Saison mit elf Einsätzen in der Westfalenliga 2 beim Lüner SV heuert Pihl nun wieder in Ahlen an.

"Seine Rückkehr symbolisiert nicht nur eine Wiederbelebung alter Bindungen, sondern auch eine Verstärkung unserer Defensive. Wir sind zuversichtlich, dass Mikes Erfahrung und sein Engagement einen wertvollen Beitrag zum Erfolg unserer Mannschaft in den kommenden Jahren leisten werden", schreibt der Verein in der Pressemitteilung.

RWA-Trainer Björn Joppe freut sich ebenfalls über die Verpflichtung: "Wir freuen uns sehr über die Rückkehr von Mike Pihl zu Rot Weiss Ahlen. Seine Erfahrung und seine Fähigkeiten werden einen wichtigen Beitrag zur Stabilität unserer Mannschaft leisten. Mike kennt den Verein gut und bringt eine wertvolle Perspektive mit, die uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Seine Rückkehr ist ein wichtiger Schritt für uns auf unserem Weg zum Erfolg."