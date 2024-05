Rot Weiss Ahlen schnappt sich nach Abstieg einen Oberliga-Torjäger

Rot Weiss Ahlen steht vor dem Neuanfang in der Oberliga Westfalen. Für diesen kann sich der Absteiger über einen neuen Stürmer freuen.

Bei Rot Weiss Ahlen wird in diesem Sommer einiges passieren. Beziehungsweise: Es ist bereits einiges passiert. Nach dem feststehenden Abstieg von der Regionalliga West in die Oberliga Westfalen läuft die Kaderplanung auf Hochtouren. Inzwischen verkündete der Klub bereits den fünften Neuzugang.

Es handelt sich um Davin Wöstmann. Der 25-jährige Stürmer wechselt von Victoria Clarholz an die Werse - er kommt also von einem zukünftigen Ligakonkurrenten. Für den Verein aus dem Kreis Gütersloh erzielte er in dieser Saison 13 Treffer in 26 Einsätzen.

Wöstmann wohnt zudem in Ahlen und spielte in der Jugend für Rot Weiss. Nach Seniorenstationen in Clarholz, bei Westfalia Rhynern und dem SV Neubeckum steht er vor der Rückkehr zu seinen Wurzeln.

"Davin ist ein außergewöhnlicher Stürmer, der nicht nur Tore schießen kann, sondern auch das Spiel seiner Mitspieler verbessert", lobt Ahlens Trainer Björn Joppe seinen neuen Angreifer. "Zudem kennt er den Verein bereits aus seiner Jugendzeit. Wir sind überzeugt, dass er unsere Offensive entscheidend verstärken wird."

Zuvor hatten die Westfalen vor allem ihre Defensive verstärkt: Der defensive Mittelfeldspieler Fabian Holthaus kommt von Rot-Weiß Oberhausen, Linksverteidiger Mike Pihl kehrt vom Lüner SV zurück. Mit Denzel Tawiah (SF Hamborn 07) und Tim Breuer (Hammer SpVg) wurden zwei Verpflichtungen fürs Abwehrzentrum getätigt. Zudem rücken Innenverteidiger Edon Rijaz und Mittelfeldmann Enes Sali aus der eigenen U19 ins Seniorenteam auf.

Und es werden sicherlich noch einige weitere Spieler hinzukommen, schließlich stehen nach dem Abstieg zahlreiche Abgänge bevor. Offiziell kommuniziert sind bislang allerdings nur die Abschiede von Torhüter Robin Brüseke (Ziel unbekannt) und Jannik Borgmann (FC Gütersloh). Dagegen hat Torwart Lukas Krekeler seinen Vertrag trotz Abstieg verlängert.