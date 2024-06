Europameisterschaft Ex-Schalker Kaan Ayhan schwärmt von Heimspiel-Atmosphäre für die Türkei

Kaan Ayhan ist in Gelsenkirchen geboren, war Kapitän in der Schalker U19 und spielte mit S04 in der Bundesliga. Nun kehrt er mit der Türkei zur EM 2024 in "sein" Ruhrgebiet zurück.