In der Relegation gibt es in diesem Sommer viel Drama. So auch um den letzten Platz in der 3. Liga - am Ende feiert Hannover 96 II.

Am Sonntag wurde der letzte Teilnehmer für die 3. Liga ermittelt. Und nach Hin- und Rückspiel der Relegation steht fest, dass mit der U23 von Hannover 96 eine weitere Zweitvertretung dabei ist. Das Hinspiel hatten die Würzburger Kickers, Meister der Bayern-Staffel, mit 1:0 gewonnen. Im Rückspiel gab es ein Drama - wie in der Bundesliga-Relegation zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Hier setzte sich Hannover durch. Zum Spiel: Man merkte Hannover an, dass sie das Spiel auf jeden Fall drehen wollten. 25.000 Zuschauer waren vor Ort - eine sensationelle Kulisse für eine U23. Nachdem beide Teams erste Chancen ungenutzt gelassen hatten, war es Brooklyn Ezeh, der 96 nach 22 Minuten per Traumtor in Führung brachte. Bei dem Ergebnis blieb es bis zur Pause. Nach dem Wechsel forderten die Gastgeber mehrere Male Elfmeter, dann vergab Christopher Scott das 2:0. Wenige Minuten später gab es Strafstoß für Würzburg. Tom Moustier, der im Sommer zu Rot-Weiss Essen wechselt, hatte gefoult. Beschwerden gab es keine. Saliou Sané trat an und erzielte für die Gäste den so wichtigen Ausgleich, der zur Qualifikation für die 3. Liga gereicht hätte. So spielten Hannover II und die Würzburger Kickers Hannover: Weinkauf - Arkenberg, Uhlmann, Börner, Ezeh - Moustier (118. Busch), Walbrecht, Oudenne, Chakroun (77.Hesse), Matsuda - Scott (78.Stepantsev) Würzburger Kickers: Friedsam - Montcheu (80.Karimani), Hägele (28. Haas / 106. Wegmann), Kraus, Kurzweg - Zaiser, Franjic, Meisel, Junge-Abiol, Caciel (81. Moll) - Sané Tore: 1:0 Ezeh (22.), 1:1 Sané (75.), 2:1 Uhlmann (85.), 3:1 Matsuda (105.), 3:2 Franjic (110.) Zuschauer: 25.000 Schiedsrichter: Florian Exner Doch der hatte nur wenige Minuten Bestand, denn dann bekam Hannover einen Elfmeter. Würzburg-Keeper Vincent Friedsam traf Hannovers Julian Börner am Kopf. Eric Uhlmann übernahm die Verantwortung und traf zum 2:1. Dabei blieb es nach 90 Minuten. Auch deshalb, weil Pascal Moll in der letzten Minute die große Gelegenheit zum 2:2 liegen ließ. Daher ging es in die Verlängerung. Hier rettete H96-Keeper Leo Weinkauf seine Elf mit einer tollen Parade vor dem 2:2. In der 105. Minute dann das 3:1. Hayate Matsuda traf aus spitzem Winkel - Hannover zu diesem Zeitpunkt in der 3. Liga. Fünf Minuten später gab es dann den dritten Elfmeter in dieser Partie - diesmal wieder für Würzburg. Und wieder war es der baldige Essener Moustier, der seine Finger im Spiel hatte. Denn er traf den Ball nicht, danach zog Börner das Foul gegen Benyas Solomon Junge-Abiol. Ivan-Leon Franjic sagte Danke und verwandelte aus Sicht der Gäste zum 2:3 - das bedeutete Elfmeterschießen. Und hier avancierte der ehemalige MSV-Keeper Weinkauf zum Held. Der konnte gegen Sané gleich zweimal halten. Beim ersten Versuch hatte er sich zu früh bewegt, der Elfmeter wurde wiederholt, wieder war Weinkauf der Sieger. Was für ein Drama, was für ein Pech für die Würzburger Kickers, die Meister ihrer Staffel wurden und dann in der so ungeliebten Relegation im Elfmeterschießen scheiterten. So sieht die neue 3. Liga aus SV Wehen Wiesbaden Hansa Rostock VfL Osnabrück Dynamo Dresden 1. FC Saarbrücken Erzgebirge Aue Rot-Weiss Essen SV Sandhausen SpVgg Unterhaching FC Ingolstadt 04 Borussia Dortmund II SC Verl Viktoria Köln Arminia Bielefeld TSV 1860 München Waldhof Mannheim VfB Stuttgart II Energie Cottbus Alemannia Aachen Hannover II

