Hannover-Fans haben auf Schalke Graffitis im Stadion gesprüht. S04 will die Kosten weitergeben. Auch die Polizei hat Anzeige gestellt.

Als am vergangenen Wochenende in der Gelsenkirchener Veltins-Arena die große 80er-Party stieg, waren alle Spuren des zurückliegenden Zweitligaspiels zwischen Schalke 04 und Hannover 96 (1:2) beseitigt – auch im Gästeblock.

Einige Fans der Niedersachsen hatten dort am 14. März für Schlagzeilen gesorgt, weil sie während des Spiels Graffitis auf eine Betonmauer im Block gesprüht hatten. In Schwarz und Grau wurde er Schriftzug „UH“ an die Wand gesprüht – eine Abkürzung für „Ultras Hannover“. Bilder und Videos dieses fragwürdigen Kunstwerkes haben im Anschluss in den Sozialen Medien die Runde gemacht.

Die Aktion könnte nun Folgen für die Täter haben – denn die Polizei Gelsenkirchen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Noch am Spieltag seien eine Anzeige gestellt und die Ermittlungen aufgenommen worden, erklärt die Polizei auf Anfrage. Derzeit werden vorhandene Videoaufnahmen ausgewertet und weitere Hinweise verfolgt, um die Tatverdächtigen zu ermitteln, heißt es.

Die Schalker haben die Graffitis inzwischen überstreichen lassen, doch fest steht für den Klub: Die Kosten dafür wollen sie nicht tragen. Die Gelsenkirchener sind diesbezüglich aktuell im Austausch mit Hannover 96. „Entstandene Kosten werden wir an mögliche Täter weitergeben“, heißt es von den Schalkern.

Dass die tatsächlichen Täter allerdings ausfindig gemacht werden, scheint unwahrscheinlich. Der Grund: Die Personen, die für die Schmierereien im Gästeblock verantwortlich sind, waren maskiert und trugen weiße Maler-Overalls während des Sprühens. Trotz Video-Überwachung im Stadion dürfte es daher schwer werden, die Täter zu ermitteln.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Fans der Auswärtsmannschaft den Gästeblock der Veltins-Arena ungefragt umgestaltet haben. Auch beim Schalker Heimspiel gegen Hertha BSC (2:2) hat es im Oktober 2024 einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals wurde „Freiheit für Ultras“ auf die Wand gesprüht.