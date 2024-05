Regionalliga-West-Absteiger Rot Weiss Ahlen strukturiert sich personell um. Orhan Özkara ist kein Sportchef mehr, er wird eine neue Rolle im Verein übernehmen.

Stühlerücken bei Rot Weiss Ahlen: Der Regionalliga-West-Absteiger geht mit einem neuen Sportchef in die Oberliga-Westfalen-Saison 2024/2025.

Ab sofort werden Trainer Björn Joppe und Luka Tankulic gemeinsam die sportliche Leitung der Ersten Mannschaft übernehmen. Tankulic, bisher Kapitän der Ahlener, wird zusätzlich als spielender Co-Trainer fungieren und hat einen Vertrag für die nächsten drei Jahre bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben.

Dennis Kocker, Vorstandsmitglied bei Rot Weiss Ahlen, äußerte sich zur Vertragsverlängerung des 177-maligen Drittliga-Profis Tankulic: "Wir sind sehr stolz, dass wir Luka Tankulic weitere drei Jahre an unseren Verein binden konnten. Seine Fähigkeiten und sein Engagement sind für uns von unschätzbarem Wert. Mit Björn und Luka werden wir die sportlichen Herausforderungen den kommenden Jahren erfolgreich meistern und unsere Mannschaft weiterentwickeln."

Zur neuen Saison übernimmt Orhan Özkara, bisheriger Sportchef in Ahlen, die sportliche Leitung des Jugendbereichs. Damit tritt er die Nachfolge von Arndt Kempel an, der in dieser Saison sein Amt niedergelegt hat.

Zusätzlich wird Özkara als Trainer der Ahlener U19-Westfalenliga-Mannschaft fungieren und ersetzt damit Hasan Ugur.

"Wir möchten Hasan Ugur für seine hervorragende Arbeit danken, insbesondere für den erfolgreichen Klassenerhalt in der Westfalenliga in dieser Saison. Zusätzlich möchten wir uns herzlich bei Arndt Kempel für seine langjährige Unterstützung und seinen unermüdlichen Einsatz im Jugendbereich danken", heißt es in einer Pressemitteilung der Ahlener.

Von Vorstandsseite wird gesagt: "Wir sind überzeugt, dass diese Neustrukturierung in der sportlichen Führung unserem Verein neue Möglichkeiten eröffnet und uns dabei helfen wird, unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Mit Luka Tankulic, Björn Joppe und Orhan Özkara haben wir ein starkes Team, das mit Erfahrung und Leidenschaft die Entwicklung unserer Spieler und den Erfolg unseres Vereins vorantreiben wird."