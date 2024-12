Der letzte Spieltag der Oberliga Westfalen im Jahr 2024 ist über die Bühne gegangen. Ein Aufsteiger feiert den zweiten Achtungserfolg in Serie.

Die Hinrunde in der Oberliga Westfalen war mit diesem Sonntag (15. Dezember) abgeschlossen. Nach zwei Spielabsagen standen nur zwei Duelle noch aus. An beiden äußeren Rändern der Tabelle änderten diese aber nichts mehr.

Dem VfL Bochum II war schon vor dem letzten Spieltag des Jahres die Winter-Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher überzeugte dennoch. Sie setzte sich am Samstag im Spitzenspiel gegen den ASC 09 Dortmund souverän mit 4:1 durch und hat nun zehn Punkte Vorsprung auf die Verfolger.

Am unteren Tabellenende steht weiterhin der TuS Bövinghausen. Die Dortmunder konnten auch im letzten Spiel des Jahres kein Erfolgserlebnis verbuchen und verloren mit 1:4 gegen Victoria Clarholz.

Ebenfalls fünf Tore fielen beim 3:2-Sieg der SpVgg Vreden gegen Preußen Münster II. Das torreichste Duell des Spieltags lieferten sich aber Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen und die SG Finnentrop/Bamenohl. Die Gäste konnten dort einen 4:3-Sieg einfahren und etwas Luft im Abstiegskampf schnuppern.

In den könnte auch noch der TuS Ennepetal mit hineingleiten. Das 1:1 bei der SpVgg Erkenschwick war aber immerhin wohl eher ein gewonnener Punkt als zwei verlorene.

In einem der beiden Sonntagsduelle fuhr Eintracht Rheine einen 2:1-Sieg beim 1. FC Gievenbeck ein, der nun so langsam den Anschluss an die Top-Platzierungen einbüßt.

Concordia Wiemelhausen fuhr indes mal wieder einen Achtungserfolg ein. Der Aufsteiger trotzte dem SC Verl II ein 1:1 ab und verhinderte so den Sprung der Zweitvertretung auf den zweiten Tabellenplatz. Ibrahim Lahchaychi glich für die Concordia aus (69.).

Die Bochumer gehen trotz des Punktgewinns auf einem Abstiegsplatz ins neue Jahr. Sie punkteten nach dem 2:1-Sieg gegen Erkenschwick aber auch das zweite Mal in Folge.

Der Spieltag in der Übersicht

TuS Bövinghausen – Victoria Clarholz 1:4 (0:1)

SpVgg Erkenschwick – TuS Ennepetal 1:1 (0:0)

Rot Weiss Ahlen – SG Finnentrop/Bamenohl 3:4 (2:3)

VfL Bochum II – ASC 09 Dortmund 4:1 (1:0)

Preußen Münster II – SpVgg Vreden 2:3 (1:0)

1. FC Gievenbeck – Eintracht Rheine 1:2 (0:1)

SC Verl II – Concordia Wiemelhausen 1:1 (1:0)

SV Lippstadt – SG Wattenscheid 09 abgs.

Westfalia Rhynern – Sportfreunde Siegen abgs.

Spielfrei: SV Schermbeck

Keine Punkte fuhren indes zum Jahresabschluss gleich fünf Teams ein. Der SV Schermbeck, weil sie ohnehin spielfrei gehabt hätten. Aber auch die SG Wattenscheid, der SV Lippstadt, Westfalia Rhynern und die Sportfreunde Siegen. Die beiden Spiele wurden abgesagt.

Wattenscheid bleibt so nach einer durchaus respektablen Runde im unten Mittelfeld der Tabelle, mit allen Chancen im kommenden Jahr wieder ein paar Plätze nach oben zu klettern. Rhynern und Siegen verpassten durch das ausgefallene Duell sich noch vor dem Jahreswechsel den Anschluss an Spitzenreiter VfL Bochum II zu halten.