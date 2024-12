Der 1. FC Kleve landete am 18. Spieltag der Oberliga Niederrhein einen echten Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Zwischen Meerbusch und Nettetal ging es heiß her.

Nachdem die Rückrunde in der Oberliga Niederrhein mit dem 18. Spieltag am Freitag mit drei Partien offiziell begann, fanden auch am Samstag zwei Begegnungen statt.

Die SSVg Velbert (4:1 gegen SV Sonsbeck) und der SC St. Tönis (4:1 FC Büderich) verabschiedeten sich am Freitagabend jeweils mit einem Sieg in die Winterpause, während sich Germania Ratingen und die Sportfreunde Niederwenigern mit 1:1 trennten.

Im Kampf um den Klassenerhalt verbuchte der 1. FC Kleve am Samstagnachmittag einen wichtigen Dreier gegen den direkten Konkurrenten Mülheimer FC. Mit 5:0 (3:0) fertigte der FCK den MFC ab und zog damit in der Tabelle am Team von Trainer Ahmet Inal vorbei.

Luca Thuyl (8., 21.), Fabio Forster (15.), Niklas Klein-Wiele (60.) und Dario Gerling (89.) sorgten für die Klever Treffer. Zudem mussten die Mülheimer mehr als eine Halbzeit in Unterzahl agieren, weil Leon Anadol Gelb-Rot sah (40.).

[b]Hitzige Schlussminuten mit zwei Platzverweisen - Meerbusch und Nettetal teilen die Punkte/b]

Im Parallelspiel sah es lange Zeit danach aus, als würde der TSV Meerbusch einen knappen Heimsieg gegen Union Nettetal einfahren. Die 1:0-Führung des TSV nach dem elften Saisontreffer von Sturm-Talent Bojan Potnar (45.+2) hatte nämlich bis in die Schlussphase Bestand.

Meerbusch vergab sogar die Möglichkeit auf die mögliche Vorentscheidung, als Dion Gutaj in der 73. Minute einen Elfmeter verschoss. Anschließend wurde es wild: Nettetal glich erst durch Leonard Bajraktari aus (84.) und stellte sogar dank eines Treffers von Nico Zitzen in der 90. Minute die Partie auf den Kopf.

Doch weil der TSV in der Nachspielzeit erneut einen Strafstoß zugesprochen bekam, den sich Gutaj diesmal nicht nehmen ließ (90.+2), endete die Begegnung 2:2-Unentschieden. Nach dem letzten Treffer flogen die Fetzen: Nettetals Bajraktari (90.+4) und Meerbuschs Yasin Bas (90.+5) mussten mit glatt Rot vom Platz.

Am Sonntag werden die restlichen vier Partien des 18. Spieltags ausgetragen, bevor es für alle 18 Teams in die Winterpause geht.