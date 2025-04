FC Kosova Düsseldorf: Spannender Aufstiegskampf steht bevor - "In der Ruhe liegt die Kraft"

Der FC Kosova Düsseldorf führt die Tabelle der Landesliga 1 Niederrhein an. Punktgleich dahinter lauert der VfL Jüchen-Garzweiler. Trainer Mohamed El Mimouni spricht über das Restprogramm und schätzt die Chancen ein.

Mit 57 Punkten und einem Torverhältnis von 68:21 führt der FC Kosova Düsseldorf die Landesliga 1 Niederrhein nach 25 Spieltagen an. Doch auf Platz zwei lauert punktgleich der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler, somit ist das Rennen um den Aufstieg mehr als offen. Denn auch der FC Remscheid hat mit 52 Punkten auf Platz drei noch ein Wörtchen mitzureden.

Die letzten vier Spiele des FC Kosova liefen sehr erfolgreich. Die Partien konnte die Mannschaft von Cheftrainer Mohamed El Mimouni jeweils zu Null gewinnen. Ein Torverhältnis von 14:0 Toren aus den letzten vier Begegnungen gibt mit Sicherheit Rückenwind.

Im nächsten Spiel wartet der VfB 03 Hilden II, der gerade auf Platz fünf der Tabelle steht. Keine einfache Aufgabe für den Tabellenführer. Das weiß auch Trainer El Mimouni: "Hilden hat sehr gute Strukturen. Die Spieler dort geben besonders Gas, weil die natürlich nach oben in die erste Mannschaft wollen. Sie werden also sehr motiviert sein."

Darauf die Woche dann das Topspiel gegen den VfL Jüchen-Garzweiler. Das Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegskandidaten könnte schon eine kleine Vorentscheidung geben, zumindest, wer im Rest der Saison einen Vorteil hat. El Mimouni macht sich und seiner Mannschaft jedoch keinen Druck. "Es wird denke ich bis zum Ende spannend bleiben. Auch, wenn es bei Jüchen gerade ein bisschen brennt, soll uns das nicht interessieren."

El Mimouni verlangt, dass alle "Ruhe bewahren"

Noch neun Spiele sind es in dieser laufenden Spielzeit. 27 Punkte sind also noch zu holen. El Mimouni will vor allem eins: "Wir dürfen uns nicht verrückt machen. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir sind Aufsteiger und wissen, wo wir herkommen. Wir wollen hier in Ruhe etwas aufbauen."

Wie schon vor knapp vier Wochen von uns berichtet, spielt der FC Kosova mittlerweile auf der Anlage des VfL Benrath. Der FC Kosova möchte dadurch endlich Jugendmannschaften aufbauen. El Mimouni zum aktuellen Stand dieses Vorhabens: "Theorie und Praxis sind etwas komplizierter als man denkt. Offiziell sind wir erst ab Sommer beim VfL Benrath auf dem Platz. Das mit den Jugendmannschaften nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Außerdem muss man erstmal die Manpower finden, zum Beispiel einen Jugendleiter."

Beim FC Kosova Düsseldorf bleibt es also spannend. Nicht nur in Sachen Aufstiegsrennen, sondern auch in Sachen Vereinsentwicklung und Aufbau einer Jugend. Man darf gespannt sein, wie sich die Zukunft beim FC Kosova entwickelt.