Ilja Kaenzig hat dem "Blick" ein langes Interview gegeben. Vor dem Finale in der Bundesliga ist er sich sicher: "Es wird Drama."

Noch sieben Spiele hat der VfL Bochum Zeit, um den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga zu verhindern - oder um sich wieder für die Relegation zu qualifizieren, wo dann gegen den Dritten der Bundesliga (aktuell der 1. FC Kaiserslautern) der Klassenerhalt perfekt gemacht werden kann.

Die Ausgangslage ist klar: Bochum hat noch vier Heimspiele gegen Stuttgart, Augsburg, Union Berlin und Mainz. Zudem müssen die Bochumer noch nach Bremen, Heidenheim und St. Pauli.

Vor allem die letzten beiden Begegnungen, die am drittletzten und letzten Spieltag über die Bühne gehen, könnten Finalcharakter haben. Vor dem Endspurt in der Liga hat Bochums Geschäftsführer Ilja Kaenzig mit "Blick" darüber gesprochen, wie viel Drama er in den Wochen bis zum Saisonende erwartet und was er zur Entlassung von Peter Zeidler sagt.

Hier zeigt er sich sehr selbstkritisch und gibt Fehler zu. Die Bochumer wollten nach dem Klassenerhalt mit dem neuen Mann offensiveren Fußball anbieten, doch das ging mit dem Personal nicht.

Kaenzig im Rückblick: "Nach sieben Spielen war der Druck von Öffentlichkeit, Medien, aber auch der Abstiegsdruck zu groß. Peter Zeidler tat mir leid. Er hat jede Sekunde genossen und mit Haut und Haaren die Bundesliga gelebt. Wir haben Fehler gemacht, dazu müssen wir stehen. Das nutzt Peter Zeidler auch nichts. Er ist das Opfer, und das ist bitter."

Er hat uns Sicherheit gegeben. Der Respekt war sofort da. Das war wie Magie Ilja Kaenzig

Nun steht Dieter Hecking am Spielfeldrand, der Routinier hat die Mannschaft stabilisiert. Kaenzig schwärmt im Interview: "Er bringt das hinein, was nur ein Trainer hineinbringen kann, der allein in der Bundesliga über 430 Spiele gecoacht hat. Er hat uns Sicherheit gegeben. Der Respekt war sofort da. Das war wie Magie! Gerade gegen die Großen. Wir haben Leipzig und Leverkusen ein Unentschieden abgerungen, Dortmund und Bayern geschlagen."

Und daher wäre der VfL-Boss felsenfest vom Klassenerhalt überzeugt, wenn die Spielzeit noch etwas länger gehen würde. "Wenn noch 14 Spiele ausstehend wären, hätte ich null Zweifel. Aber es stehen nun mal nur noch sieben aus. Kiel und Heidenheim punkten immer wieder. Es wird verdammt eng werden. Es wird Drama. Wie letzte Saison, wie bei uns fast in jedem Spiel. Es gibt immer weitere Steigerungen von Drama in Bochum."

Seine Prognose: "Es wird wohl zehn bis zwölf Punkte aus den nächsten sieben Spielen brauchen."