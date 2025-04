Dirk Dufner wird in den nächsten Tagen das Amt des Sport-Geschäftsführers beim VfL Bochum antreten. Bei seiner Vorstellung sprach er über seine Visionen.

Dirk Dufner hat sich auf einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag (3. April) offiziell als neuer Sport-Geschäftsführer des VfL Bochum vorgestellt. Die Vorfreude auf die neue Aufgabe ist groß beim 57-Jährigen, der auch direkt über seine Ziele mit dem Revierklub sprach.

"Der VfL Bochum ist in der Bundesliga etwas ganz, ganz besonderes. Ehrlicher Fußball, ein Verein, der den Fußball auf seine Art vergöttert", schwärmte Dufner von seinem neuen Arbeitgeber, stellte aber auch klar: "Wir sind in einer Situation, in der wir nicht so viel Zeit haben. Die Saison muss geplant werden, auch zweigleisig. Man kann Dinge nicht sofort finalisieren. Eine große Einarbeitungszeit wird es nicht geben, aber man muss sich in Sachen Kaderplanung einen Überblick verschaffen."

Die kurzfristige Arbeit stehe nun im Vordergrund, das Langfristige werde erstmal zurückgestellt. "Kurzfristig geht es um die Kaderplanung und darauffolgende Probleme. Man kann erkennen, wie wichtig es ist, mit Vollgas an die Veranstaltung zu gehen. Wir wollen die DNA des VfL Bochum schärfen und weiterentwickeln", sagte Dufner.

Was er mit der DNA des Klubs meinte, führte er so aus: "Es ist enorm wichtig, die Jugend in den Vordergrund zu rücken und auch zukünftige Entscheidungen darauf auszurichten, die Jugend durchzubringen. Es hindert uns keiner daran, Topspieler selbst zu entwickeln." Es muss das Ziel sein, die eigenen Spieler zu entwickeln, die Mannschaft zu stärken und dann teuer zu verkaufen.

Dufner habe zwar "unglaublichen Respekt vor dieser Aufgabe", dennoch war ihm schnell klar, dass er diesen Posten antreten möchte. Zwei Jahre pausierte der Jurist zuletzt, nachdem er von Juli 2021 bis März 2023 als Kaderplaner bei Hertha BSC tätig war.

Es mache ihm auch Freude, mit Trainer Dieter Hecking zusammenzuarbeiten. "Allein deshalb müssen wir in der Liga bleiben", meinte Dufner. "Du merkst, dass in dieser Mannschaft richtig was passiert ist. Wir sollten alles dafür tun, in der Liga zu bleiben."

Wie der neue Sport-Geschäftsführer der Bochumer bereits andeutete, soll in Zukunft der Fokus mehr auf die eigenen Talente gelegt werden. Denn mit Tim Oermann kommt lediglich ein VfL-Eigengewächs regelmäßig in der ersten Mannschaft zum Einsatz. Gerade als Verein, der auf Spielerverkäufe angewiesen ist, um in der Bundesliga konkurrenzfähig zu sein, ist das zu wenig.

Daher fordert Dufner: "Wir müssen junge Spieler davon überzeugen, dass wir beim VfL Bochum mit der Zeit gehen. Wir müssen Talente finden, die man auch weiterbringen kann. Und es geht um die gewachsene Glaubwürdigkeit, dass die Jungs merken, dass sie in der Bundesliga spielen können." Der Idealfall seien fünf Spieler im eigenen Profi-Kader. Ein klarer Weg müsse den Talenten aufgezeigt werden. "Das muss unser Ziel sein, die Jungs nicht zu verlieren: Jugendscouting, Trainer-Ausbildung und die Durchlässigkeit sind die wichtigen Faktoren." (mit gp)