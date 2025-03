Der VfB Hilden hat in der Oberliga Niederrhein beim 4:0 gegen den 1. FC Kleve keine Probleme. Das ärgert vor allem den Sportlichen Leiter der Gäste.

Der VfB Hilden hat kurzen Prozess mit dem 1. FC Kleve gemacht. Am 25. Spieltag der Oberliga Niederrhein bezwang die Elf von Tim Schneider das Team vom Niederrhein auch in der Höhe verdient mit 4:0 (2:0) vor 160 Besuchern auf der Sportanlage Hoffeldstraße.

Zwei Spieler hob Schneider nach den 90 Minuten besonders hervor. „Dieses Mal haben wir vieles richtig gemacht und ich bin demnach auch sehr zufrieden. Fabio Bachmann gab einen fehlerfreien Einstand nach seiner Verletzungspause, Dominik Wasilewski lieferte eine ganz starke Leistung ab, die er mit seinem ersten Treffer für uns bestätigte. Das freut mich ganz besonders“, gab es gleich zwei Sonderlobe vom Trainer. Der Stürmer wechselte im Winter vom TuS Bövinghausen an die Itter und steigerte sich seitdem von Spiel zu Spiel.

Der eigentliche Mann des Tages aufseiten der Hausherren dürfte aber Calvin Mockschan sein. Zwei Treffer und das letzte Tor exzellent vorbereitet. Nicht umsonst wurde der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler von anderen Oberligisten an diesem Nachmittag bereits beobachtet. Die Planungen für die neue Saison sind nun mal überall in vollem Gange.

So auch beim 1. FC Kleve, wo der Sportliche Leiter „Schorsch“ Mewes die Strippen zieht. „Da schießen unsere Leute mit 3 km/h aufs Tor. So kannst du in der Oberliga kein Spiel gewinnen“, sagte der langjährige Funktionär und schüttelte mit dem Kopf. „Für die neue Saison habe ich 18 Spieler plus Torwart unter Dach und Fach. Darunter einen Torjäger aus der Bezirksliga aus dem Oberhausener Raum. Namen fallen, wenn alles mit dem abzugebenden Verein geklärt ist“, erklärte Mewes.

Der in Oberhausen wohnende Ex-Trainer ist zudem weiterhin auch Vorstandsmitglied beim MSV Duisburg, hier wird aktuell der Aufstieg in die Dritte Liga forciert. Auf die Frage, wann der 76-Jährige überhaupt mal zuhause sei, antwortete er im RevierSport-Gespräch gewohnt trocken: „Überhaupt nicht“. Zu tun hat er noch viel. Allein in dieser Saison.

Kleve-Trainer moniert "Nicht-Leistung"

Der Klassenerhalt mit Kleve ist längst noch nicht sicher. „Ich muss mich für die Leistung meiner Mannschaft entschuldigen. Von Mut, Einsatz und Laufbereitschaft war nichts zu sehen“, ärgerte sich auch Kleves Trainer Umut Akpinar. „Ich bin angefressen über diese Nicht-Leistung. Wo ist unser Fußball-Sachverstand? Klar kann man in Hilden verlieren, nicht aber mit so einer Leistung."

So spielten sie: VfB Hilden: Lenze - Sangl, Bachmann, zur Linden, Rodrigues (73. Ortmann) - Wagener, Gatzke, Mockschan (80. Güzel), Zimmermann, Wasilewski - Weber (56. Lier). Kleve: Taner - Meurs, Divis, Duyar, Bilali (63. Dragovic) - Forster (63. Scheffler), Hühner, Thuyl, Lu (46. Gerling), Darwish - Klein-Wiele Tore: 1:0 Weber (15., Foulelfmeter), 2:0 Mockschan (37.), 3:0 Mockschan (69.), 4:0 Wasilewski (75.) Schiedsrichterin: Amelie Lainka (Essen) Zuschauer: 160

Anders sieht die Lage in Hilden aus. „Nur nach dem 2:0 war es kurzfristig ein wildes Spiel von uns. Zum Glück haben wir schnell das 3:0 gemacht. Die Jungs von der Bank haben da angesetzt, wo die anderen aufgehört haben. Ich habe eine positive Entwicklung gesehen. Das war ein Schritt nach vorne“, blickte VfB-Trainer Schneider gerne auch schon eine Woche weiter. Dann geht es im Derby zum 1. FC Monheim.

In Kleve hat Mewes den Spielplan natürlich im Kopf: „Jetzt kommen noch weitere Kracher auf uns zu. Wir müssen liefern. Aber wir werden den Klassenerhalt schon packen“, sagte er und wirkte dabei gewohnt optimistisch.