Der 1. FC Köln und die SV Elversberg sind die großen Gewinner des Zweitliga-Spieltags.

Der 1. FC Köln ist in der 2. Bundesliga das Team der Stunde. Das 3:1 (3:0) gegen den 1. FC Nürnberg war am vorletzten Spieltag vor der Winterpause das sechste Spiel in Serie ohne Niederlage.

Fünf der letzten sechs Begegnungen gewann die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber. Der Lohn: Die Kölner machten einen unglaublichen Satz. Vom achten Platz ging es auf Rang zwei. Den vielen Remis an diesem Spieltag sei Dank.

Gegen Nürnberg schien die Partie schon zur Pause entschieden. Denn Damian Downs, Florian Kainz per Elfmeter und Denis Huseinbasic schossen Köln mit 3:0 in Führung. Doch nach dem Wechsel kam Nürnberg heran - ausgerechnet der Ex-Kölner Jens Castrop traf aus der Distanz, wobei FC-Schlussmann Marvin Schwäbe hier nicht gut aussah.

Im Anschluss verlor der FC seine Linie, das konnte der FC aber nicht ausnutzen. So blieb es beim 3:1 - und Köln steht auf einem Aufstiegsplatz.

Platz eins wurde es nicht, da die 2. Bundesliga einen neuen Sensations-Spitzenreiter hat. Und der heißt SV Elversberg. Die Elversberger gewannen bei Eintracht Braunschweig durch einen Doppelpack von Fisnik Asllani und einen Treffer von Maurice Neubauer mit 3:0.

Im dritten Spiel am Sonntag musste Hannover 96 eine unerwartete Pleite einstecken. Bei Greuther Fürth hieß es nach 90 Minuten 0:1 - Torschütze des Tages war der ehemalige Essener Noel Futkeu.

So spielten der 1. FC Köln und der 1. FC Nürnberg

Köln: Schwäbe - Hübers, Martel, Heintz (80. Bakatukanda) - Thielmann (58. Obuz), Ljubicic, Huseinbasic, Pacarada - Kainz (80. Uth) - Downs (84. Tigges), Maina (84. Waldschmidt). - Trainer: Struber

Nürnberg: Reichert - Jeltsch, Knoche, Karafiát (71. Sevcik) - Villadsen, Castrop, Jander (76. Lubach), Yilmaz (83. Pick) - Justvan - Emreli (46. Flick), Tzimas (76. Serra). - Trainer: Klose

Tore: 1:0 Downs (6.), 2:0 Kainz (17.), 3:0 Huseinbašić (31.), 3:1 Castrop (59.)

Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal)

Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)