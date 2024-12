Rot-Weiss Essen: So geht Koschinat seine RWE-Premiere im Kellerduell in Osnabrück an

Spiel eins nach Christoph Dabrowski bei Rot-Weiss Essen. Und für Uwe Koschinat geht es gleich gut los. Ein echtes Kellerduell ohne etliche Stammspieler steht an.

Die Konstellation vor dem Keller-Gipfel in der 3. Liga zwischen dem Letzten VfL Osnabrück und dem Achtzehnten Rot-Weiss Essen (Sonntag, 16:30 Uhr) ist sehr speziell.

Beide Klubs tauschten vor dem Spiel den Trainer. Beim VfL übernahm Marco Antwerpen, bei RWE ausgerechnet der Mann mit Uwe Koschinat, der bis September noch in Osnabrück angestellt war.

Für beide Teams geht es um extrem viel. Der VfL will den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen, RWE will Osnabrück auf Distanz halten und selber auf einen Nichtabstiegsplatz klettern.

Ein Sieg mit zwei Toren Unterschied wäre nötig, nachdem der VfB Stuttgart II auf dem ersten Nichtabstiegsplatz beim BVB II klar mit 0:3 verlor.

Doch das dürfte nicht so leicht werden, vor allem mit Blick auf die Personalsituation bei RWE. Klar war schon lange: Nils Kaiser, Ekin Celebi und Manuel Wintzheimer fallen verletzt aus, zudem sind die beiden Innenverteidiger Tobias Kraulich und José Enrique Rios Alonso gesperrt. Und jetzt fallen auch noch Ahmet Arslan Torben Müsel und Kelsey Owusu aus.

Damit musste Koschinat schon ohne eigene Ideen im Vergleich zum 0:3 gegen 1860 München fünf Wechsel vornehmen. Klar war: Kapitän Michael Schultz kehrt zurück, neben ihm sind auch Mustafa Kourouma (zum ersten Mal in der Startelf in der laufenden Saison), Tom Moustier und Jimmy Kaparos und Joseph Boyamba neu in der Startformation.

Das sagte Koschinat vor dem Spiel: "Ich glaube, wir tun gut daran, dass Schicksal von RWE nicht ausschließlich von diesem Spiel abhängig zu machen. Wir benötigen eine mutige, couragierte Leistung, um etwas mitzunehmen. Ich habe mich sehr früh entschieden in der personellen Struktur und Taktik.“

Das sagte Osnabrücks neuer Coach Marco Antwerpen vor der Partie: "Aus meiner Erfahrung heraus weiß ich sehr genau, wie es nach dem bisher enttäuschenden Saisonverlauf aktuell innerhalb des Klubs und in der Kabine bestellt ist. Wir hatten nur einen Fokus, nämlich das Heimspiel gegen Essen. Und danach zählt nur noch eins, nämlich das Auswärtsspiel in Verl. Wir wollen diese beiden Spiele bis zum Winter gewinnen, den Abstand verkürzen und uns dann in der Pause für die Rückserie neu sortieren."

So spielen der VfL Osnabrück und Rot-Weiss Essen

RWE: Golz - Eitschberger, Schultz, Kourouma, Brumme - Kaparos, Moustier - Safi, Eisfeld, Boyamba - Vonic

VfL Osnabrück: Jonsson - Gyamfi, Karademir, Wiemann - Ajdini, Tesche, Gnaase - Niehoff, Kehl, Simakala - Engelhardt

Schiedsrichter: Cristian Ballweg