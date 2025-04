Der 1. April stand für zwei Ex-Essener und ihre Klubs unter keinem guten Stern. Vor allem Kickers Offenbach dürfte an der Klatsche im Derby noch zu knabbern haben.

Das Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest war lange eng, doch jetzt zeichnet sich langsam ein Favorit ab: die TSG 1899 Hoffenheim II, mit dem ehemaligen RWE-Jugendtrainer Vincent Wagner an der Seitenlinie.

Denn die Kraichgauer haben am Dienstag, 1. April, Eintracht Trier mit 4:0 abgeschossen. Florian Micheler (42.), Luka Djuric (62., 71.) und David Mokwa (80.) besorgten die Tore für den TSG-Nachwuchs, der mit 57 Punkten an der Tabellenspitze davonzieht.

Verfolger SGV Freiberg hat 51 Punkte auf dem Konto, allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand.

Auch auf Trierer Seite gab es derweil einen alten Bekannten: Jan-Lucas Dorow betrat in der 71. Minute das Feld. Es war der 24. Saisoneinsatz für den ehemaligen Essener (zwei Tore, zwei Vorlagen), der zwar regelmäßig spielt, jedoch oft rotiert.

Dorow spielte schon in der zweiten Bundesliga

Im Herrenbereich lief der 30-Jährige unter anderem viermal in der 2. Bundesliga, achtmal in der 3. Liga, 90-mal in der Regionalliga West und 181-mal in der Regionalliga Südwest auf. Zu seinen Stationen zählten dabei der 1. FC Kaiserslautern, 1.FSV Mainz 05 II, VfR Wormatia Worms, Rot-Weiss Essen und zuletzt Rot-Weiß Oberhausen. Für RWE bestritt Dorow 44 Pflichtspiele (fünf Tore, neun Vorlagen), für RWO waren es 61 Begegnungen (zehn Treffer, sieben Assists).

Die meisten Spiele in der Karriere bestritt der Zehner, der auch bei der Eintracht die "10" trägt, für Wormatia Worms (108 Partien, 28 Tore, 17 Vorlagen).

Kickers Offenbach gehen im Derby unter

Statt Freiberg hätte sich, zumindest vorübergehend, Kickers Offenbach zum ersten TSG-Verfolger aufschwingen können. Doch die Mannschaft von Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart ging im Derby bei Hessen Kassel mit 1:4 baden.

Der ehemalige Preußen-Münster-Stürmer Jan Dahlke (13., 58.) und Nikos Zografakis (40., 63.) brachten Kassel früh auf Kurs. Sascha Korb (80.) schraubte für Offenbach nur noch ein wenig am Ergebnis

Für Neidhart und Ron Berlinski, für den die Saison mit einem Meniskusriss schon beendet ist, ein herber Rückschlag. Sie sind erst einmal raus aus dem Aufstiegsrennen und müssen auf mehrere Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.