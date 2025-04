Am Sonntag will Rot-Weiss Essen wieder in die richtige Richtung steuern. Nach nur einem Punkt aus drei Spielen soll gegen Hansa Rostock wieder ein Dreier her.

Acht Spiele sind in der 3. Liga noch zu gehen, einen Punkt liegt Rot-Weiss Essen über dem ominösen Strich, unter dem keine Mannschaft stehen will.

Mit einem Dreier am Sonntagabend (6. April, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) will RWE nach zuletzt zwei Niederlagen (0:1 in Köln, 0:3 in Verl) und einem Remis (1:1 gegen Dresden) wieder in die Erfolgsspur zurück.

Die Vorzeichen stehen gar nicht so schlecht. Denn unter Uwe Koschinat ist RWE wieder eine Heimmacht - sieben Spiele, vier Siege, drei Remis. Rostock ist sogar die zweitbeste Heimmannschaft der Liga. Doch in der Fremde tut sich die Hansa-Kogge schwer - vier Siege, ein Remis, acht Niederlagen.

Diese Statistiken kennt natürlich der immer bestens vorbereitete RWE-Trainer. "Rostock hat eine etwas verfälschte Ausgangssituation, aber gewinnen sie das Nachholspiel in Unterhaching, dann haben sie genauso eine starke Rückrunde wie wir gespielt", sagt der Essener Coach.

Weiter meinte er über den kommenden Gegner: "Die Hanseaten haben richtig Schwung aufgenommen. Deswegen werden sie berechtigte Hoffnungen haben, bis zum Ende oben mitzuspielen. Sie haben eine enorme Physis und das in allen Mannschaftsteilen. Eine richtig starke Drittliga-Mannschaft, die da mein ehemaliger Vorgesetzter aus Osnabrücker Zeiten Amir Shapourzadeh zusammengestellt hat."

Doch zu viel wollte Koschinat die Rostocker auch nicht loben. Denn er weiß auch, dass RWE eine bisher starke Rückrunde spielt und sich nicht verstecken braucht. "Seit ich hier Trainer bin, haben wir eine sehr gute Heimbilanz vorzuweisen. Diese wollen wir auch am Sonntag weiter positiv ausbauen. Wir können einen Spieltag gut abschließen, wie gegen Mannheim. Wir wollen auch eine Antwort auf ein schwaches Spiel in Verl geben", betont Koschinat.

Warum die Essener an der Poststraße so schwach auftraten, weiß Koschinat mittlerweile und hat mit der Mannschaft unter der Woche entsprechend gearbeitet.

Koschinat: "Verl ist eine herausragende Mannschaft. Aber es gibt auch nicht so viele Drittligisten, die gegen uns an diesem Tag nicht gewonnen hätten. Wer gegen Verl von sich behauptet, dass er am Peak der Leistung war, der lügt sich ja selber an. Wenn man dann ehrlich zu sich selbst ist, ist man auch in der Lage, es zu verändern. Aber: Wir haben aus zehn Spielen 20 Punkte geholt. Die sind uns auch nicht einfach so zugeflogen. Am Sonntag wollen wir wieder zeigen, warum wir eine bisher sehr gute Rückrunde spielen."