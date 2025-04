So hart, wie nach dem 0:4 gegen den VfB Stuttgart, ist Dieter Hecking mit seiner Mannschaft des VfL Bochum wohl noch nicht ins Gericht gegangen.

Dieter Hecking war enttäuscht und auch sauer. Nach dem 0:4 gegen den VfB Stuttgart wollte der erfahrene Trainer auch kein Blatt vor den Mund nehmen.

Der 60-Jährige sprach Klartext: "Von der ersten Minute an haben wir heute nicht stattgefunden. Es war eine kollektiv Nicht-Leistung. Da ziehe ich mich mit dem gesamten Spielverlauf absolut mit rein. Wir wollten höher pressen, wir wollten mutig sein – wurden aber bitter bestraft. Wir sind nie in die Zweikämpfe gekommen. Nach 20 Minuten haben wir überlegt, umzustellen, haben aber dann bis zur Halbzeit gewartet. Durch die Umstellungen wollten wir einen besseren Zugriff finden."

Doch auch in Durchgang zwei wollte dem VfL nicht wirklich viel gelingen. Das sah Hecking auch so: "Nach dem 0:3 wussten wir aber, in welche Richtung es geht. Wir hatten etwas mehr Kontrolle, Torgefahr war aber gleich Null. Bei jeder Chance von Stuttgart hat es bei uns defensiv gebrannt. Wir haben Geschenke ohne Ende verteilt, speziell bei den Gegentoren. So ein Spiel hat man im Abstiegskampf mal. Dafür bin ich lange genug dabei. Wir haben heute mal richtig einen drauf bekommen. Drei Punkte aus dem Viererblock hätten wir vorher unterschrieben. Wir wollten nach diesem Viererblock eine realistische Chance auf den Klassenerhalt haben und die haben wir."

Interessant, was Hecking bezüglich einer Spielaufarbeitung sagte: "Wir machen keine Analyse, sondern arbeiten in den nächsten Tagen an den Basics, die uns stark machen. Die waren heute kollektiv nicht da. Da brauchen wir uns auch nicht beschweren, dass wir mit 0:4 verlieren."





Sebastian Hoeneß, Cheftrainer des VfB Stuttgart, war da natürlich viel besser gelaunt und bilanzierte zufrieden: "Wir wollten gut ins Spiel kommen, das ist uns außergewöhnlich gelungen. Wir haben in den ersten elf Minuten zwei Tore gemacht. In Bochum musst du immer aufpassen, nicht in Druckphasen zu kommen. Den ersten Druck konnten wir direkt nehmen. Im Nachgang hat der Sieg im DFB-Pokal-Halbfinale schon sehr geholfen. Da wurden einige Dinge gelöst. Es war ein wunderbarer Sieg für uns, sehr wertvoll für uns als Gruppe nach schwierigen Wochen. Speziell weil es in Bochum normalerweise sehr, sehr schwierig ist, macht es den Sieg umso wertvoller."