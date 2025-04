Energie Cottbus patzte am 31. Spieltag gegen 1860 München und verlor an Boden auf Spitzenreiter Dynamo Dresden. Die Teams im Tabellenkeller konnten nicht gewinnen.

Spitzenreiter Dynamo Dresden eröffnete mit einem 3:2-Zittersieg gegen den Vorletzten Hannover 96 II den 31. Spieltag in der 3. Liga und baute den Vorsprung auf den schärfsten Konkurrenten Energie Cottbus auf vier Zähler aus. Die Cottbuser wollten am Samstag den Rückstand wieder reduzieren. Auch einige Teams im Tabellenkeller waren gefordert.

Beim TSV 1860 München hatte der Tabellenzweite aus Cottbus gleich zu Beginn riesigen Dusel. Nach einem Querpass von 1860-Stürmer Patrick Hobsch drückte der ehemalige Schalker Soichiro Kozuki am zweiten Pfosten den Ball mehr als deutlich über die Linie, Axel Borgmann klärte erst im Tor (4.). Doch Schiedsrichter Felix Bickel entschied überraschend: Kein Treffer! Eine krasse Fehlentscheidung.

Doch davon ließen sich die Löwen nicht beirren. Dickson Abiama (15.) und Tunay Deniz (17.) brachten 1860 per Doppelschlag in Front, vor der Pause erhöhte Hobsch sogar noch auf 3:0 (37.). Nach der Pause legte Hobsch (50.) nach, Timmy Thiele erzielte den Ehrentreffer für Energie (71.). Julian Guttau (89.) markierte den 5:1-Endstand. Eine bärenstarke Vorstellung der Münchener gegen harmlose Brandenburger.

Die Chance für den 1. FC Saarbrücken, mit einem Sieg gegen den VfL Osnabrück bis auf einen Punkt an Cottbus heranzurücken. Aber die Saarländer konnten die Cottbuser Steilvorlage nicht nutzen. Mit 1:1 (1:0) trennte sich der FCS von den Lila-Weißen, machte damit immerhin einen Punkt gut auf den Tabellenzweiten.

Tief im Abstiegskampf steckt die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Bei Erzgebirge Aue unterlagen die zuletzt formstarken Schwaben mit 2:1 (0:1) und liegen damit weiterhin nur ein Pünktchen über dem Strich.

Gut für Rot-Weiss Essen: Auch ein weiterer Konkurrent im Tabellenkeller konnte nicht gewinnen. Waldhof Mannheim sicherte sich beim 2:2 (1:1) gegen Wehen Wiesbaden aber zumindest einen Punkt, nachdem das Team von Bernhard Trares zweimal einen Rückstand egalisierte.

Für Schlusslicht SpVgg Unterhaching gab es die nächste Niederlage. Beim FC Viktoria Köln verlor das Team von Interimscoach Sven Bender mit 1:3 (1:1). Die Kölner verbessern sich zumindest vorübergehend auf Rang sechs.

Am späten Samstagnachmittag (16.30 Uhr) kommt es auf dem Tivoli zum Westschlager zwischen Alemannia Aachen und DFB-Pokalfinalist Arminia Bielefeld. Borussia Dortmunds Zweitvertretung empfängt am Sonntag (13.30 Uhr) den FC Ingolstadt, zudem trifft der SV Sandhausen auf den SC Verl (16.30 Uhr). Zum Abschluss des 31. Spieltags möchte RWE gegen Hansa Rostock nach der enttäuschenden 0:3-Pleite in Verl wieder punkten (19.30 Uhr).